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Сегодня, 20:57

«Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссии (ЭСК) при президенте РФС по итогам матча 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб просит рассмотреть отмененный гол нападающего Александра Соболева на 40-й минуте и назначенный пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте матча.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет не будет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча с воронежским клубом.

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.

РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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