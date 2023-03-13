«Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом»

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссии (ЭСК) при президенте РФС по итогам матча 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб просит рассмотреть отмененный гол нападающего Александра Соболева на 40-й минуте и назначенный пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте матча.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет не будет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча с воронежским клубом.

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.