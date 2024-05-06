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Судейство

Сегодня, 20:44

«Спартак» обратился в ЭСК по эпизоду с падением Чернова в штрафной площади «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в ЭСК РФС по эпизоду с падением защитника красно-белых Никиты Чернова в штрафной площади «Пари НН» (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.

В концовке матча полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин зацепил Чернова в своей штрафной. Арбитр матча Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Пари НН».

«Обратились в ЭСК по поводу эпизода, когда соперник, с нашей точки зрения, сфолил на Чернове», — сказал Зеленов.

«Спартак» (43 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27 матчей.

Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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