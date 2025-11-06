Видео
6 ноября, 11:12

«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»

Константин Белов
Корреспондент

ЭСК РФС разберет два эпизода по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» попросил комиссию рассмотреть эпизод по засчитанному взятию ворот на 18-й минуте и по неназначенному пенальти на 90+6-й минуте встречи.

«Краснодар» после 14-го тура занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками.

26

  • с13

    Этими обращениями стали просто упиваться. По любому придуманному и непридуманному поводу. Не добьюсь "правды" так хоть повредничаю.

    07.11.2025

  • с13

    Есть такой грех. Но Кордобу как раз очень часто за это наказывают, в отличие от борцов-защитников (конкретный клуб тут без разницы).

    07.11.2025

  • МачоМэн

    сколько игроков краснодара надо удалить, чтобы спартак победил?

    06.11.2025

  • Динозаврик

    Стратегия понятна - нужно стать самым сутяжным клубом России и чтоб арбитры боялись очередной жалобы на них. Но, увы, когда в ...дцатый раз мальчик закричал: "Волки!" Ему никто не поверил))

    06.11.2025

  • анатолий еремин

    Но обратите внимание.Кордоба постоянно при этом сам обхватывает соперника руками находясь спиной к нему

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это, к моему большому сожалению, лишь констатация факта. Мало в Питере адекватных болельщиков. Крайне мало.

    06.11.2025

  • m_16

    Аргументация в стиле "сам дурак"? Как это свежо и необычно, Евгений Ваганович аплодирует Вам стоя!

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Они всегда будут стоять в рядах клоунов после тебя.

    06.11.2025

  • m_16

    Ага, тащат Краснодар наверх. Вот где логика?

    06.11.2025

  • m_16

    В руководстве Спартака - несомненно клоуны.

    06.11.2025

  • fan_89

    Игроки Краснодара и в прошлом году себя так на поле вели. Только в прошлом сезоне этого старались не замечать. Главным было, чтобы Зенит чемпионом не стал.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Наш позор вам только снится))). Клоуны.

    06.11.2025

  • Nik

    безполезно, там продажные твари на зарплате грязьпрома

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Судя по матчу, Краснодар прямо такого-то ничего и не создал. Стандарты - да, их фишка. К Кордобе, который принимает мяч спиной к воротам, и при этом ВСЕГДА держит двумя руками за бедра защитника мы уже привыкли. Что ещё создал Краснодар и из-за чего его нужно бояться? Ошибки совершали -да, но точно не боялись их.

    06.11.2025

  • tanyurg56

    Поменьше обращайте внимание на вонь от хейтеров на наш клуб. Не портите им оргазм. Они этим живут и питаются. Простейшие организмы, вроде амёб, что с них взять.

    06.11.2025

  • с13

    Случайно?! Ну зачем передёргивать. Когда его просто обхватывают руками, валят на землю, толкают в спину, в верховой борьбе постоянно висят всем телом на плечах - и так ПОСТОЯННО, в течение всего матча. Я не оправдываю Кордобу в истории с разбитой физиономией Литвинова. Но если бы Литвинова и Ву наказывали КАК ПОЛОЖЕНО, их надо было выгнать с поля ещё до этого инцидента (а Ву так вообще минуте к 30-й). И не было бы с Литвиновым ничего - сидя на лавочке в раздевалке после КК травму не получишь.

    06.11.2025

  • Степочкин

    Вы сначала определитесь кто вы, топ клуб со своей историей или вам "Галицкого жалко"(с). И все проблемы уйдут и жаловаться ни на кого не надо будет. Краснодар для Спартака сейчас примерно как Спартак для Ростова или Ахмата. Это было заметно по игре, максимум уважения к чемпиону с трясущимися коленками у некоторых и оглядкой на свои ворота.

    06.11.2025

  • С детства за Спартак

    Значит Кордобе Литвинова можно по лицу бить, а когда его, такого здорового кто-то заденет случайно, он ноет на весь стадион. Вообще, Краснодар в прошлом сезоне был лучше. А теперь сборище симулянтов и нытиков. Впрочем как и в любых других командах.

    06.11.2025

  • С детства за Спартак

    То есть когда остальные команды обращаются по поводу спорных эпизодов, это нормально, а когда Спартак это нытье.

    06.11.2025

  • m_16

    Вот что бывает, когда совести нет. Обращайтесь сразу во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ.

    06.11.2025

  • Marty Friedman

    за грибами...

    06.11.2025

  • Деметрио

    Все знают поговорку про того, кто везде грязь найдет!

    06.11.2025

  • с13

    А что там было на 90+6 минуте? А перед первым голом? А Спартак не хочет обратиться по поводу неназначенного в их ворота в первом тайме пенальти за игру рукой? И за НЕпоказание красных карточек половине защитников Спартака за систематические и грубые фолы на Кордобе (тому же страдальцу Литвинову и Ву)?

    06.11.2025

  • ровнов

    И за чем?

    06.11.2025

  • Marty Friedman

    чистейшую победу украли...

    06.11.2025

