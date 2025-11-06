«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»

ЭСК РФС разберет два эпизода по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС. «Спартак» попросил комиссию рассмотреть эпизод по засчитанному взятию ворот на 18-й минуте и по неназначенному пенальти на 90+6-й минуте встречи. «Краснодар» после 14-го тура занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками.

с13 Этими обращениями стали просто упиваться. По любому придуманному и непридуманному поводу. Не добьюсь "правды" так хоть повредничаю. 07.11.2025

с13 Есть такой грех. Но Кордобу как раз очень часто за это наказывают, в отличие от борцов-защитников (конкретный клуб тут без разницы). 07.11.2025

МачоМэн сколько игроков краснодара надо удалить, чтобы спартак победил? 06.11.2025

Динозаврик Стратегия понятна - нужно стать самым сутяжным клубом России и чтоб арбитры боялись очередной жалобы на них. Но, увы, когда в ...дцатый раз мальчик закричал: "Волки!" Ему никто не поверил)) 06.11.2025

анатолий еремин Но обратите внимание.Кордоба постоянно при этом сам обхватывает соперника руками находясь спиной к нему 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Это, к моему большому сожалению, лишь констатация факта. Мало в Питере адекватных болельщиков. Крайне мало. 06.11.2025

m_16 Аргументация в стиле "сам дурак"? Как это свежо и необычно, Евгений Ваганович аплодирует Вам стоя! 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Они всегда будут стоять в рядах клоунов после тебя. 06.11.2025

m_16 Ага, тащат Краснодар наверх. Вот где логика? 06.11.2025

m_16 В руководстве Спартака - несомненно клоуны. 06.11.2025

fan_89 Игроки Краснодара и в прошлом году себя так на поле вели. Только в прошлом сезоне этого старались не замечать. Главным было, чтобы Зенит чемпионом не стал. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Наш позор вам только снится))). Клоуны. 06.11.2025

Nik безполезно, там продажные твари на зарплате грязьпрома 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Судя по матчу, Краснодар прямо такого-то ничего и не создал. Стандарты - да, их фишка. К Кордобе, который принимает мяч спиной к воротам, и при этом ВСЕГДА держит двумя руками за бедра защитника мы уже привыкли. Что ещё создал Краснодар и из-за чего его нужно бояться? Ошибки совершали -да, но точно не боялись их. 06.11.2025

tanyurg56 Поменьше обращайте внимание на вонь от хейтеров на наш клуб. Не портите им оргазм. Они этим живут и питаются. Простейшие организмы, вроде амёб, что с них взять. 06.11.2025

с13 Случайно?! Ну зачем передёргивать. Когда его просто обхватывают руками, валят на землю, толкают в спину, в верховой борьбе постоянно висят всем телом на плечах - и так ПОСТОЯННО, в течение всего матча. Я не оправдываю Кордобу в истории с разбитой физиономией Литвинова. Но если бы Литвинова и Ву наказывали КАК ПОЛОЖЕНО, их надо было выгнать с поля ещё до этого инцидента (а Ву так вообще минуте к 30-й). И не было бы с Литвиновым ничего - сидя на лавочке в раздевалке после КК травму не получишь. 06.11.2025

Степочкин Вы сначала определитесь кто вы, топ клуб со своей историей или вам "Галицкого жалко"(с). И все проблемы уйдут и жаловаться ни на кого не надо будет. Краснодар для Спартака сейчас примерно как Спартак для Ростова или Ахмата. Это было заметно по игре, максимум уважения к чемпиону с трясущимися коленками у некоторых и оглядкой на свои ворота. 06.11.2025

С детства за Спартак Значит Кордобе Литвинова можно по лицу бить, а когда его, такого здорового кто-то заденет случайно, он ноет на весь стадион. Вообще, Краснодар в прошлом сезоне был лучше. А теперь сборище симулянтов и нытиков. Впрочем как и в любых других командах. 06.11.2025

С детства за Спартак То есть когда остальные команды обращаются по поводу спорных эпизодов, это нормально, а когда Спартак это нытье. 06.11.2025

m_16 Вот что бывает, когда совести нет. Обращайтесь сразу во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ. 06.11.2025

Marty Friedman за грибами... 06.11.2025

Деметрио Все знают поговорку про того, кто везде грязь найдет! 06.11.2025

с13 А что там было на 90+6 минуте? А перед первым голом? А Спартак не хочет обратиться по поводу неназначенного в их ворота в первом тайме пенальти за игру рукой? И за НЕпоказание красных карточек половине защитников Спартака за систематические и грубые фолы на Кордобе (тому же страдальцу Литвинову и Ву)? 06.11.2025

ровнов И за чем? 06.11.2025