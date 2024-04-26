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Судейство

Сегодня, 17:43

«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА

Руслан Минаев
ЦСКА - &amp;quot;Спартак&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча с ЦСКА (0:0) в перенесенном 21-м туре РПЛ.

«Мы обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА.

— Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади.

— Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.

— Желтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч. Также по дисквалификации Дуарте обратились в КДК», — сказал Зеленов.

 
Василий Казарцев и&nbsp;футболисты ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo;. Казарцев не назначил два пенальти и не удалил Мойзеса. Сколько ошибок совершил судья в матче ЦСКА — «Спартак»?

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» обратился в КДК по отмене предупреждения Алексиса Дуарте в игре с ЦСКА.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексис Дуарте
Дмитрий Зеленов
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43
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