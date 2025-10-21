«Спартак» обратился в ЭСК по удалению Джику

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС. «Спартак» попросил рассмотреть удаление защитника Александера Джику на 26-й минуте за лишение явной возможности забить гол. Защитник сфолил на форварде «Ростова» Егоре Голенкове. Главный арбитр матча Павел Кукуян вначале показал Джику желтую карточку, а после подсказки ВАР и просмотра момента изменил решение на красную. «Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» набрал 14 очков и располагается на десятом месте. В 13-м туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» 25 октября примет «Оренбург». «Ростов» в этот же день сыграет с махачкалинским «Динамо».

Dmitriy Nekrasov Мне нравится ваше мнение, но есть нюанс: момент старта Голенкова и бег назад нашего Ву. Всё-таки Голенков пробрасывал себе вперёд и оббегал Джику, теряя в скорости, а Ву бежал назад сломя голову. Так что отрыв в 5 метров не факт бы был. Но это уже в пользу бедных. 23.10.2025

Garryman У кого Зенит болит - Тот о нем и говорит. 22.10.2025

nmts А почему Спартак не подал на расмотрение эпизод с ударом в лицо Ливаю в штрафной Ростова и неназначенный пенальти?Там и вар не вмешался.Специально? 22.10.2025

плохокот Нет, не успели бы накрыть Голенкова. Картинка у автора отражает ситуацию, когда того держали, но и здесь он ближе всех к воротам. А не держи Голенкова, то отрыв был еще метров пять. При таком отрыве скорость уже не столь важна. Достаточно слегка срезать влево и пусть там хоть Хуссейн Болт догоняет. Между ним и мячом будет спина нападающего. В итоге Болт затормозит, а Голенков спокойно выйдет один на один с вратарем 22.10.2025

missmarpl Потому что Гинер всё купил:rofl: 21.10.2025

missmarpl :rofl::rofl::rofl:то есть то, что он защитника, имевшего фору в 3 метра, обошёл как стоячего, ни на какие мысли не наталкивает?:rofl::rofl::rofl: Накупили, как обычно, поленьев, теперь ноют - опять же как обычно:rofl::rofl::rofl: 21.10.2025

spartsmen не поддерживаю. сам виноват - обвели как мальчика. 21.10.2025

juvekos Горын, ты пидор тупой, это все высказывания официальные ваших руководителей 21.10.2025

MARAFONEZ Ну не болею за Спартак.. но мододцы, а вдруг прокатит, бьются за игрока 21.10.2025

Андрей Какурин ПОПЛАЧЕМ! 21.10.2025

Семь ветров Вопросов по удалению Джику нет, потерял позицию, судья решил что это верный гол, ладно. Это обращение в экскортную комиссию как стеб выглядит, до этого момента левых удалений и пенальти было слишком много с начала сезона, посмотрим что бобровцы ответят)) 21.10.2025

Андрей Кадулин Я так понимаю ,что рассчитано на русский авось 21.10.2025

Казачок А вспомните гол Воробьёва в ворота ЦСКА в последнем туре и тогда потенциально удар по воротам Голенкова сразу станет намного опаснее... 21.10.2025

ValeraK Джикия))) 21.10.2025

Горын Да им ссы в глаза, божья роса. 21.10.2025

Горын Ты из какой жопы вылез, идиот? Зениту уже двано насрать на эту тухлую команду. 21.10.2025

Горын Свинтство никак не успокоится. Все эпизоды трактуют не как они есть, а как им хочется. В свою пользу. 21.10.2025

Игорь PIB Я не против красной. Но посмотрите ЦСКА - Спартак 2020 осень. На Ларсене дают желтую, до штрафной метр. Двойные стандатры как всегда. 21.10.2025

ПельМешков Все было чЬотко. Не к чему апеллировать 21.10.2025

36 Он не хотел нарушать правила,он просто потерял равновесие и уцепился за Голенкова,чтобы не упасть 21.10.2025

winvem Была красная. К сожалению 21.10.2025

_моро не ныть! держацца! 21.10.2025

welkom1111 Ву вполне мог догнать НЕ скоростного Голенкова!... Так что последуй СВОЕМУ совету и поправь зрение... 21.10.2025

199 Потому что хитрожопый мартинс сам подлез под выпрыгнувшего Сако в надежде на пенальти. Вот тут ку-ку разобрался точно. 21.10.2025

welkom1111 Это твоя постоянная среда обитания... 21.10.2025

welkom1111 А на что все остальные жалобщики рассчитывают?! Но ВСЕ продолжают жаловаться... 21.10.2025

199 Клоуны есть клоуны. За майку надо удалять сразу-независимо от места нарушения. 21.10.2025

Xaris 100% красная 21.10.2025

welkom1111 Ты ЕЩЁ не пропускай таблетки круглосуточно, вдруг поможет... 21.10.2025

Archon Хех) А ещё называют себя "Гладиаторами"))) "Папу приплёл..Маму приплёл..Бабушку ещё приплети!"(с) )))) 21.10.2025

Вездесущий sasha, ты неправльная свинья, должен ныть и верещать как патерпевший 21.10.2025

Alexander Loginov С уваженьем. Дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь, Мы напишем в "Спортлото". (В. Высоцкий "Письмо из сумашедшего дома в ЭСК") 21.10.2025

Вездесущий петя петя петушок в .опу долбицца чушок! 21.10.2025

Вездесущий хрюндельклуб нытиков и стукачей! вот ванючие свиньи! 21.10.2025

ONIKAN2013 Ну, а что? В своё время в угоду Спартаку судейския корпус меняли, когда им показалось, что голы из офсайда забиты. Да, по моему, тоже с Ростовом и было. По крайней мере, Бердыев был тренером. 21.10.2025

хурма(сельдерей) прашение от Спартака на ЭСК ========================== Просим...умоляем атменить красную карточку Джику не хател нарушать правила...ТАК ПРОСТО ПАЛУЧИЛОСЬ челом бьем и кланаемся прозбу прашу не атказат Спартак 21.10.2025

Михаил 888 Лучше бы Джику научили играть без нарушений -за5 игр красная и две желтые.Что то с ним не так. 21.10.2025

Кабанчик а потому что известный питерский судья Карасев на ВАРе 21.10.2025

SuperDennis А что там смотреть? Может, Спартак просит пересмотреть правила и отменить красные карточки за фолы последней надежды? Ну, как вариант? 21.10.2025

echo2011 Была возможность забить гол,но не явная.А так,как показывает практика,и от углового флага можно забить гол. 21.10.2025

GeKta Если по факту, так зачем его надо было трогать пусть бы себе бежал... Хоть так хоть эдак получается защитник тупой! 21.10.2025

Jean4 Тут больше одной игры невозможно дать, ни грубости, ни травмы. 21.10.2025

Jean4 А что тут рассматривать, чистая красная карточка. Давайте будем объективны. Хорошо еще, что Дмитриева пожалели и только желтую дали. 21.10.2025

Gauldoth Свинонытики 21.10.2025

Реалист-правдоруб Жаль что болельщикам Спартака некуда обратится на некомпетентных, вороватых руководителей клуба. 21.10.2025

Реалист-правдоруб КДК отменило решение- Голенкову позволят добежать до ворот. 21.10.2025

я болею за СПАРТАК с детства,но признаю очевидное-красная карточка была,как бы мне этого не хотелось. был сорван выход один на один,страховать никто не успевал.если же вы этого не видите то советую вам поправить зрение. на три буквы идти не нужно 21.10.2025

dinela Может ему талоны выдать на бесплатное питание?Кто эту жалобу написал,гоните его на хрен из футбола!Если это не красная,то тогда что???Спартак чемпион,если что! 21.10.2025

fell62 ещё направление ветра ))) 21.10.2025

Алексей Сыромолотов еще один с дивана 21.10.2025

Slim Tallers Там рассматривать нечего,железе-бетонная красная. Не солидно хернёй маятся клубу,называющему себя народным. 21.10.2025

juvekos ну раз такой вопрос, то бомжи давно громогласно огласили, что они хотят обогнать именно Спартак, что они хотят стсать самой популярной командой, стать народной командой вместо Спартака на коней бомжам срать. 21.10.2025

juvekos да даже хуже там было. тут борьба была за мяч, игровое нарушение после того как Голенков обыграл Джику там был фол без попытки сыграть в мяч и также выход 1 на 1. просто по сути одинаковые ситуацияя и в обоих случаях пр нято решение против Спартака. 21.10.2025

Tokhir Кто против Спартака, идите все на три буквы! Если этого будет мало, то на все пять!!! 21.10.2025

100%. Момент пограничный. Любое решение судьи - будет отмазано его начальниками. Но вроде как ВАР позвал к монитору, т.е. свои рекомендовали удалить. Судья спорить не стал. 21.10.2025

ANTI BOMG какой смысл? мажич отмажет всегда 21.10.2025

Кабанчик На мой взгляд можно было показать и желтую, и красную и ЭСК в обоих случаях подтвердила бы правильность. В ЭСК Спартаку обращаться бесполезно в принципе, не припомню случая, когда ЭСК в спорном эпизоде встал бы на сторону Спартака. 21.10.2025

петя А почему не обратились по поводу удара локтем в лицо Мартинса в штрафной Ростова? По моему бил Сако? И Хухуян даже не дал жёлтой, не то что пенальти! Зениту за такое поставили бы сразу 2! 21.10.2025

Soulles2 Пенальти тоже вроде явная возможность, но сколько и кто их не забивают. Так что все на усмотрение судьи - сказал явная возможность, значит явная ))) Зы. а судейку таки расстрелять, вместе с Мажичем и ВОРовцами )) 21.10.2025

NF Пытаются оседлать волну общего недовольства судьями, хотя этот случай не подходит... 21.10.2025

m_16 А ещё надо разрешить игрокам Спартака выходить на поле с бензопилами. 21.10.2025

ALEX1984 А у них всегда виноват кто-то другой . Оттого и в заднице были , есть и будут ! 21.10.2025

ALEX1984 Свиньи совсем освинели ! Что тут обсуждать ? Чистая красная негру ! 21.10.2025

m_16 Ну потому что это же Спартак идёт на первом месте, а у подлой газовой гидры основная задача - тормозить лидера, ну не коней же :) 21.10.2025

Dmitriy Nekrasov Судьи должны за аналогичные нарушения принимать всегда одинаковое решение. Вот что они должны. 21.10.2025

Фирсыч Т.е., судья ещё и скорость Голенкова должен оценивать? 21.10.2025

ёzhic8 Текст обращения: Извините, пожалуйста вам поможите, люди добрые сами мы не местные . Голодаем и скитаемся... 21.10.2025

инок Так этого клоуна еще в дерби должны были удалять - очень медленный и глупый защ. Очередное полено привезли в Спартак.( 21.10.2025

Dmitriy Nekrasov Всё-таки удар с 16-18 метров, когда буквально рядом защитники не совсем уже явная возможность забить гол. Да, момент мог быть опасным, а мог и не быть, с учетом скорости Ву и Голенкова. 21.10.2025

55555.... Бля.дь,уж не позорились бы... 21.10.2025

Soulles2 Что мешало Голенкову ударить метров 16-18 ? Бить вроде умеет и совершенно не обязательно заводить мяч в ворота. А судьи это вообще отдельная тема, пока парочку не расстреляют или хотя бы посадят, эти люди в черном не успокоятся. 21.10.2025

regiment красная увы. главное чтоб дисквал впаяли на один матч 21.10.2025

Faierman 32 На что они рассчитывают? 21.10.2025

Dmitriy Nekrasov 100 % что не успел бы добежать. Наш чемпионат превратился в перенство судейских решений. То есть КК, то нет КК. Пенальти за руку есть, то его нет за точно такую же руку. То контакт недостаточной силы, то достаточной. Просто натуральный цирк - шапито. Некомпетентные судьи и некомпетентные люди в ЭСК, которые оправдывают судей. Голенкову до штрафной нужно было бы добежать метров 18-20, да ещё и в штрафную войти, чтобы иметь "реальную возможность забить гол". Нет так никакой КК, чистая желтая. Хотя игроку Факела дали КК в игре с Зенитом за фол в центре поля на Лусиано))) Писал уже, что в похожей ситуации в матче с ЦСКА за фол на Угальде дали жёлтую. Бред и мрак нашей системы судей. 21.10.2025

ну я ну наверное потому, что ситуация не такая же... 21.10.2025

ну я А что Джику за это нарушение надо было дать? Премию? Детская ошибка вроде бы опытного и как уверяли комментаторы отличного защитника... 21.10.2025

juvekos да, но такая же ситуация была в матче с конями, и игрок коней отделался желтой картой вопрос - почему? 21.10.2025

Gordon ЦСКА тут причём? :))))) 21.10.2025

Gordon Чистое удаление. Эпизод надо оценивать именно в момент нарушения - и ни секундой позже. Никакой возможности у других игроков добежать не было, чистый выход 1 на 1. 21.10.2025

НВ зачем обращаться в некомпетентный орган? даже если и признают ошибку это ничего не даст. по удалению - таковы правила - "возможно Голенков вышел бы один на один и возможно мог забить гол", по факту-никуда бы он не убежал, т.к он хотел упасть и упал, а даже если бы убежал, то пульнул бы выше ворот. 21.10.2025

какая апеляция-вы,что? стопроцентная красная карточка,увы... 21.10.2025

НВ за что? 21.10.2025

sargon Вы лучше Джику объясните что в 31 год так терять позицию не надо. КК 100% 21.10.2025