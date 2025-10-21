Видео
21 октября, 14:05

«Спартак» обратился в ЭСК по удалению Джику

Константин Белов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» попросил рассмотреть удаление защитника Александера Джику на 26-й минуте за лишение явной возможности забить гол. Защитник сфолил на форварде «Ростова» Егоре Голенкове. Главный арбитр матча Павел Кукуян вначале показал Джику желтую карточку, а после подсказки ВАР и просмотра момента изменил решение на красную.

«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» набрал 14 очков и располагается на десятом месте.

В 13-м туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» 25 октября примет «Оренбург». «Ростов» в этот же день сыграет с махачкалинским «Динамо».

86

  • Dmitriy Nekrasov

    Мне нравится ваше мнение, но есть нюанс: момент старта Голенкова и бег назад нашего Ву. Всё-таки Голенков пробрасывал себе вперёд и оббегал Джику, теряя в скорости, а Ву бежал назад сломя голову. Так что отрыв в 5 метров не факт бы был. Но это уже в пользу бедных.

    23.10.2025

  • Garryman

    У кого Зенит болит - Тот о нем и говорит.

    22.10.2025

  • nmts

    А почему Спартак не подал на расмотрение эпизод с ударом в лицо Ливаю в штрафной Ростова и неназначенный пенальти?Там и вар не вмешался.Специально?

    22.10.2025

  • плохокот

    Нет, не успели бы накрыть Голенкова. Картинка у автора отражает ситуацию, когда того держали, но и здесь он ближе всех к воротам. А не держи Голенкова, то отрыв был еще метров пять. При таком отрыве скорость уже не столь важна. Достаточно слегка срезать влево и пусть там хоть Хуссейн Болт догоняет. Между ним и мячом будет спина нападающего. В итоге Болт затормозит, а Голенков спокойно выйдет один на один с вратарем

    22.10.2025

  • missmarpl

    Потому что Гинер всё купил:rofl:

    21.10.2025

  • missmarpl

    :rofl::rofl::rofl:то есть то, что он защитника, имевшего фору в 3 метра, обошёл как стоячего, ни на какие мысли не наталкивает?:rofl::rofl::rofl: Накупили, как обычно, поленьев, теперь ноют - опять же как обычно:rofl::rofl::rofl:

    21.10.2025

  • spartsmen

    не поддерживаю. сам виноват - обвели как мальчика.

    21.10.2025

  • juvekos

    Горын, ты пидор тупой, это все высказывания официальные ваших руководителей

    21.10.2025

  • MARAFONEZ

    Ну не болею за Спартак.. но мододцы, а вдруг прокатит, бьются за игрока

    21.10.2025

  • Андрей Какурин

    ПОПЛАЧЕМ!

    21.10.2025

  • Семь ветров

    Вопросов по удалению Джику нет, потерял позицию, судья решил что это верный гол, ладно. Это обращение в экскортную комиссию как стеб выглядит, до этого момента левых удалений и пенальти было слишком много с начала сезона, посмотрим что бобровцы ответят))

    21.10.2025

  • Андрей Кадулин

    Я так понимаю ,что рассчитано на русский авось

    21.10.2025

  • Казачок

    А вспомните гол Воробьёва в ворота ЦСКА в последнем туре и тогда потенциально удар по воротам Голенкова сразу станет намного опаснее...

    21.10.2025

  • ValeraK

    Джикия)))

    21.10.2025

  • Горын

    Да им ссы в глаза, божья роса.

    21.10.2025

  • Горын

    Ты из какой жопы вылез, идиот? Зениту уже двано насрать на эту тухлую команду.

    21.10.2025

  • Горын

    Свинтство никак не успокоится. Все эпизоды трактуют не как они есть, а как им хочется. В свою пользу.

    21.10.2025

  • Игорь PIB

    Я не против красной. Но посмотрите ЦСКА - Спартак 2020 осень. На Ларсене дают желтую, до штрафной метр. Двойные стандатры как всегда.

    21.10.2025

  • ПельМешков

    Все было чЬотко. Не к чему апеллировать

    21.10.2025

  • 36

    Он не хотел нарушать правила,он просто потерял равновесие и уцепился за Голенкова,чтобы не упасть

    21.10.2025

  • winvem

    Была красная. К сожалению

    21.10.2025

  • _моро

    не ныть! держацца!

    21.10.2025

  • welkom1111

    Ву вполне мог догнать НЕ скоростного Голенкова!... Так что последуй СВОЕМУ совету и поправь зрение...

    21.10.2025

  • 199

    Потому что хитрожопый мартинс сам подлез под выпрыгнувшего Сако в надежде на пенальти. Вот тут ку-ку разобрался точно.

    21.10.2025

  • welkom1111

    Это твоя постоянная среда обитания...

    21.10.2025

  • welkom1111

    А на что все остальные жалобщики рассчитывают?! Но ВСЕ продолжают жаловаться...

    21.10.2025

  • 199

    Клоуны есть клоуны. За майку надо удалять сразу-независимо от места нарушения.

    21.10.2025

  • Xaris

    100% красная

    21.10.2025

  • welkom1111

    Ты ЕЩЁ не пропускай таблетки круглосуточно, вдруг поможет...

    21.10.2025

  • Archon

    Хех) А ещё называют себя "Гладиаторами"))) "Папу приплёл..Маму приплёл..Бабушку ещё приплети!"(с) ))))

    21.10.2025

  • Вездесущий

    sasha, ты неправльная свинья, должен ныть и верещать как патерпевший

    21.10.2025

  • Alexander Loginov

    С уваженьем. Дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь, Мы напишем в "Спортлото". (В. Высоцкий "Письмо из сумашедшего дома в ЭСК")

    21.10.2025

  • Вездесущий

    петя петя петушок в .опу долбицца чушок!

    21.10.2025

  • Вездесущий

    хрюндельклуб нытиков и стукачей! вот ванючие свиньи!

    21.10.2025

  • ONIKAN2013

    Ну, а что? В своё время в угоду Спартаку судейския корпус меняли, когда им показалось, что голы из офсайда забиты. Да, по моему, тоже с Ростовом и было. По крайней мере, Бердыев был тренером.

    21.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    прашение от Спартака на ЭСК ========================== Просим...умоляем атменить красную карточку Джику не хател нарушать правила...ТАК ПРОСТО ПАЛУЧИЛОСЬ челом бьем и кланаемся прозбу прашу не атказат Спартак

    21.10.2025

  • Михаил 888

    Лучше бы Джику научили играть без нарушений -за5 игр красная и две желтые.Что то с ним не так.

    21.10.2025

  • Кабанчик

    а потому что известный питерский судья Карасев на ВАРе

    21.10.2025

  • SuperDennis

    А что там смотреть? Может, Спартак просит пересмотреть правила и отменить красные карточки за фолы последней надежды? Ну, как вариант?

    21.10.2025

  • echo2011

    Была возможность забить гол,но не явная.А так,как показывает практика,и от углового флага можно забить гол.

    21.10.2025

  • GeKta

    Если по факту, так зачем его надо было трогать пусть бы себе бежал... Хоть так хоть эдак получается защитник тупой!

    21.10.2025

  • Jean4

    Тут больше одной игры невозможно дать, ни грубости, ни травмы.

    21.10.2025

  • Jean4

    А что тут рассматривать, чистая красная карточка. Давайте будем объективны. Хорошо еще, что Дмитриева пожалели и только желтую дали.

    21.10.2025

  • Gauldoth

    Свинонытики

    21.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Жаль что болельщикам Спартака некуда обратится на некомпетентных, вороватых руководителей клуба.

    21.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    КДК отменило решение- Голенкову позволят добежать до ворот.

    21.10.2025

  • я болею за СПАРТАК с детства,но признаю очевидное-красная карточка была,как бы мне этого не хотелось. был сорван выход один на один,страховать никто не успевал.если же вы этого не видите то советую вам поправить зрение. на три буквы идти не нужно

    21.10.2025

  • dinela

    Может ему талоны выдать на бесплатное питание?Кто эту жалобу написал,гоните его на хрен из футбола!Если это не красная,то тогда что???Спартак чемпион,если что!

    21.10.2025

  • fell62

    ещё направление ветра )))

    21.10.2025

  • Алексей Сыромолотов

    еще один с дивана

    21.10.2025

  • Slim Tallers

    Там рассматривать нечего,железе-бетонная красная. Не солидно хернёй маятся клубу,называющему себя народным.

    21.10.2025

  • juvekos

    ну раз такой вопрос, то бомжи давно громогласно огласили, что они хотят обогнать именно Спартак, что они хотят стсать самой популярной командой, стать народной командой вместо Спартака на коней бомжам срать.

    21.10.2025

  • juvekos

    да даже хуже там было. тут борьба была за мяч, игровое нарушение после того как Голенков обыграл Джику там был фол без попытки сыграть в мяч и также выход 1 на 1. просто по сути одинаковые ситуацияя и в обоих случаях пр нято решение против Спартака.

    21.10.2025

  • Tokhir

    Кто против Спартака, идите все на три буквы! Если этого будет мало, то на все пять!!!

    21.10.2025

  • 100%. Момент пограничный. Любое решение судьи - будет отмазано его начальниками. Но вроде как ВАР позвал к монитору, т.е. свои рекомендовали удалить. Судья спорить не стал.

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    какой смысл? мажич отмажет всегда

    21.10.2025

  • Кабанчик

    На мой взгляд можно было показать и желтую, и красную и ЭСК в обоих случаях подтвердила бы правильность. В ЭСК Спартаку обращаться бесполезно в принципе, не припомню случая, когда ЭСК в спорном эпизоде встал бы на сторону Спартака.

    21.10.2025

  • петя

    А почему не обратились по поводу удара локтем в лицо Мартинса в штрафной Ростова? По моему бил Сако? И Хухуян даже не дал жёлтой, не то что пенальти! Зениту за такое поставили бы сразу 2!

    21.10.2025

  • Soulles2

    Пенальти тоже вроде явная возможность, но сколько и кто их не забивают. Так что все на усмотрение судьи - сказал явная возможность, значит явная ))) Зы. а судейку таки расстрелять, вместе с Мажичем и ВОРовцами ))

    21.10.2025

  • NF

    Пытаются оседлать волну общего недовольства судьями, хотя этот случай не подходит...

    21.10.2025

  • m_16

    А ещё надо разрешить игрокам Спартака выходить на поле с бензопилами.

    21.10.2025

  • ALEX1984

    А у них всегда виноват кто-то другой . Оттого и в заднице были , есть и будут !

    21.10.2025

  • ALEX1984

    Свиньи совсем освинели ! Что тут обсуждать ? Чистая красная негру !

    21.10.2025

  • m_16

    Ну потому что это же Спартак идёт на первом месте, а у подлой газовой гидры основная задача - тормозить лидера, ну не коней же :)

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Судьи должны за аналогичные нарушения принимать всегда одинаковое решение. Вот что они должны.

    21.10.2025

  • Фирсыч

    Т.е., судья ещё и скорость Голенкова должен оценивать?

    21.10.2025

  • ёzhic8

    Текст обращения: Извините, пожалуйста вам поможите, люди добрые сами мы не местные . Голодаем и скитаемся...

    21.10.2025

  • инок

    Так этого клоуна еще в дерби должны были удалять - очень медленный и глупый защ. Очередное полено привезли в Спартак.(

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Всё-таки удар с 16-18 метров, когда буквально рядом защитники не совсем уже явная возможность забить гол. Да, момент мог быть опасным, а мог и не быть, с учетом скорости Ву и Голенкова.

    21.10.2025

  • 55555....

    Бля.дь,уж не позорились бы...

    21.10.2025

  • Soulles2

    Что мешало Голенкову ударить метров 16-18 ? Бить вроде умеет и совершенно не обязательно заводить мяч в ворота. А судьи это вообще отдельная тема, пока парочку не расстреляют или хотя бы посадят, эти люди в черном не успокоятся.

    21.10.2025

  • regiment

    красная увы. главное чтоб дисквал впаяли на один матч

    21.10.2025

  • Faierman 32

    На что они рассчитывают?

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    100 % что не успел бы добежать. Наш чемпионат превратился в перенство судейских решений. То есть КК, то нет КК. Пенальти за руку есть, то его нет за точно такую же руку. То контакт недостаточной силы, то достаточной. Просто натуральный цирк - шапито. Некомпетентные судьи и некомпетентные люди в ЭСК, которые оправдывают судей. Голенкову до штрафной нужно было бы добежать метров 18-20, да ещё и в штрафную войти, чтобы иметь "реальную возможность забить гол". Нет так никакой КК, чистая желтая. Хотя игроку Факела дали КК в игре с Зенитом за фол в центре поля на Лусиано))) Писал уже, что в похожей ситуации в матче с ЦСКА за фол на Угальде дали жёлтую. Бред и мрак нашей системы судей.

    21.10.2025

  • ну я

    ну наверное потому, что ситуация не такая же...

    21.10.2025

  • ну я

    А что Джику за это нарушение надо было дать? Премию? Детская ошибка вроде бы опытного и как уверяли комментаторы отличного защитника...

    21.10.2025

  • juvekos

    да, но такая же ситуация была в матче с конями, и игрок коней отделался желтой картой вопрос - почему?

    21.10.2025

  • Gordon

    ЦСКА тут причём? :)))))

    21.10.2025

  • Gordon

    Чистое удаление. Эпизод надо оценивать именно в момент нарушения - и ни секундой позже. Никакой возможности у других игроков добежать не было, чистый выход 1 на 1.

    21.10.2025

  • НВ

    зачем обращаться в некомпетентный орган? даже если и признают ошибку это ничего не даст. по удалению - таковы правила - "возможно Голенков вышел бы один на один и возможно мог забить гол", по факту-никуда бы он не убежал, т.к он хотел упасть и упал, а даже если бы убежал, то пульнул бы выше ворот.

    21.10.2025

  • какая апеляция-вы,что? стопроцентная красная карточка,увы...

    21.10.2025

  • НВ

    за что?

    21.10.2025

  • sargon

    Вы лучше Джику объясните что в 31 год так терять позицию не надо. КК 100%

    21.10.2025

  • Friend of Misery

    Всё верно. Этого Джику надо было удалять еще в игре с ЦСКА.

    21.10.2025

    РПЛ
    ФК Ростов
    ФК Спартак (Москва)
    Александер Джику
