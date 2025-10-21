«Спартак» обратился в ЭСК по удалению Джику

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Спартак» попросил рассмотреть удаление защитника Александера Джику на 26-й минуте за лишение явной возможности забить гол. Защитник сфолил на форварде «Ростова» Егоре Голенкове. Главный арбитр матча Павел Кукуян вначале показал Джику желтую карточку, а после подсказки ВАР и просмотра момента изменил решение на красную.
«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» набрал 14 очков и располагается на десятом месте.
В 13-м туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» 25 октября примет «Оренбург». «Ростов» в этот же день сыграет с махачкалинским «Динамо».
Dmitriy Nekrasov
Мне нравится ваше мнение, но есть нюанс: момент старта Голенкова и бег назад нашего Ву. Всё-таки Голенков пробрасывал себе вперёд и оббегал Джику, теряя в скорости, а Ву бежал назад сломя голову. Так что отрыв в 5 метров не факт бы был. Но это уже в пользу бедных.
23.10.2025
Garryman
У кого Зенит болит - Тот о нем и говорит.
22.10.2025
nmts
А почему Спартак не подал на расмотрение эпизод с ударом в лицо Ливаю в штрафной Ростова и неназначенный пенальти?Там и вар не вмешался.Специально?
22.10.2025
плохокот
Нет, не успели бы накрыть Голенкова. Картинка у автора отражает ситуацию, когда того держали, но и здесь он ближе всех к воротам. А не держи Голенкова, то отрыв был еще метров пять. При таком отрыве скорость уже не столь важна. Достаточно слегка срезать влево и пусть там хоть Хуссейн Болт догоняет. Между ним и мячом будет спина нападающего. В итоге Болт затормозит, а Голенков спокойно выйдет один на один с вратарем
22.10.2025
missmarpl
Потому что Гинер всё купил:rofl:
21.10.2025
missmarpl
:rofl::rofl::rofl:то есть то, что он защитника, имевшего фору в 3 метра, обошёл как стоячего, ни на какие мысли не наталкивает?:rofl::rofl::rofl: Накупили, как обычно, поленьев, теперь ноют - опять же как обычно:rofl::rofl::rofl:
21.10.2025
spartsmen
не поддерживаю. сам виноват - обвели как мальчика.
21.10.2025
juvekos
Горын, ты пидор тупой, это все высказывания официальные ваших руководителей
21.10.2025
MARAFONEZ
Ну не болею за Спартак.. но мододцы, а вдруг прокатит, бьются за игрока
21.10.2025
Андрей Какурин
ПОПЛАЧЕМ!
21.10.2025
Семь ветров
Вопросов по удалению Джику нет, потерял позицию, судья решил что это верный гол, ладно. Это обращение в экскортную комиссию как стеб выглядит, до этого момента левых удалений и пенальти было слишком много с начала сезона, посмотрим что бобровцы ответят))
21.10.2025
Андрей Кадулин
Я так понимаю ,что рассчитано на русский авось
21.10.2025
Казачок
А вспомните гол Воробьёва в ворота ЦСКА в последнем туре и тогда потенциально удар по воротам Голенкова сразу станет намного опаснее...
21.10.2025
ValeraK
Джикия)))
21.10.2025
Горын
Да им ссы в глаза, божья роса.
21.10.2025
Горын
Ты из какой жопы вылез, идиот? Зениту уже двано насрать на эту тухлую команду.
21.10.2025
Горын
Свинтство никак не успокоится. Все эпизоды трактуют не как они есть, а как им хочется. В свою пользу.
21.10.2025
Игорь PIB
Я не против красной. Но посмотрите ЦСКА - Спартак 2020 осень. На Ларсене дают желтую, до штрафной метр. Двойные стандатры как всегда.
21.10.2025
ПельМешков
Все было чЬотко. Не к чему апеллировать
21.10.2025
36
Он не хотел нарушать правила,он просто потерял равновесие и уцепился за Голенкова,чтобы не упасть
21.10.2025
winvem
Была красная. К сожалению
21.10.2025
_моро
не ныть! держацца!
21.10.2025
welkom1111
Ву вполне мог догнать НЕ скоростного Голенкова!... Так что последуй СВОЕМУ совету и поправь зрение...
21.10.2025
199
Потому что хитрожопый мартинс сам подлез под выпрыгнувшего Сако в надежде на пенальти. Вот тут ку-ку разобрался точно.
21.10.2025
welkom1111
Это твоя постоянная среда обитания...
21.10.2025
welkom1111
А на что все остальные жалобщики рассчитывают?! Но ВСЕ продолжают жаловаться...
21.10.2025
199
Клоуны есть клоуны. За майку надо удалять сразу-независимо от места нарушения.
21.10.2025
Xaris
100% красная
21.10.2025
welkom1111
Ты ЕЩЁ не пропускай таблетки круглосуточно, вдруг поможет...
21.10.2025
Archon
Хех) А ещё называют себя "Гладиаторами"))) "Папу приплёл..Маму приплёл..Бабушку ещё приплети!"(с) ))))
21.10.2025
Вездесущий
sasha, ты неправльная свинья, должен ныть и верещать как патерпевший
21.10.2025
Alexander Loginov
С уваженьем. Дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь, Мы напишем в "Спортлото". (В. Высоцкий "Письмо из сумашедшего дома в ЭСК")
21.10.2025
Вездесущий
петя петя петушок в .опу долбицца чушок!
21.10.2025
Вездесущий
хрюндельклуб нытиков и стукачей! вот ванючие свиньи!
21.10.2025
ONIKAN2013
Ну, а что? В своё время в угоду Спартаку судейския корпус меняли, когда им показалось, что голы из офсайда забиты. Да, по моему, тоже с Ростовом и было. По крайней мере, Бердыев был тренером.
21.10.2025
хурма(сельдерей)
прашение от Спартака на ЭСК ========================== Просим...умоляем атменить красную карточку Джику не хател нарушать правила...ТАК ПРОСТО ПАЛУЧИЛОСЬ челом бьем и кланаемся прозбу прашу не атказат Спартак
21.10.2025
Михаил 888
Лучше бы Джику научили играть без нарушений -за5 игр красная и две желтые.Что то с ним не так.
21.10.2025
Кабанчик
а потому что известный питерский судья Карасев на ВАРе
21.10.2025
SuperDennis
А что там смотреть? Может, Спартак просит пересмотреть правила и отменить красные карточки за фолы последней надежды? Ну, как вариант?
21.10.2025
echo2011
Была возможность забить гол,но не явная.А так,как показывает практика,и от углового флага можно забить гол.
21.10.2025
GeKta
Если по факту, так зачем его надо было трогать пусть бы себе бежал... Хоть так хоть эдак получается защитник тупой!
21.10.2025
Jean4
Тут больше одной игры невозможно дать, ни грубости, ни травмы.
21.10.2025
Jean4
А что тут рассматривать, чистая красная карточка. Давайте будем объективны. Хорошо еще, что Дмитриева пожалели и только желтую дали.
21.10.2025
Gauldoth
Свинонытики
21.10.2025
Реалист-правдоруб
Жаль что болельщикам Спартака некуда обратится на некомпетентных, вороватых руководителей клуба.
21.10.2025
Реалист-правдоруб
КДК отменило решение- Голенкову позволят добежать до ворот.
21.10.2025
я болею за СПАРТАК с детства,но признаю очевидное-красная карточка была,как бы мне этого не хотелось. был сорван выход один на один,страховать никто не успевал.если же вы этого не видите то советую вам поправить зрение. на три буквы идти не нужно
21.10.2025
dinela
Может ему талоны выдать на бесплатное питание?Кто эту жалобу написал,гоните его на хрен из футбола!Если это не красная,то тогда что???Спартак чемпион,если что!
21.10.2025
fell62
ещё направление ветра )))
21.10.2025
Алексей Сыромолотов
еще один с дивана
21.10.2025
Slim Tallers
Там рассматривать нечего,железе-бетонная красная. Не солидно хернёй маятся клубу,называющему себя народным.
21.10.2025
juvekos
ну раз такой вопрос, то бомжи давно громогласно огласили, что они хотят обогнать именно Спартак, что они хотят стсать самой популярной командой, стать народной командой вместо Спартака на коней бомжам срать.
21.10.2025
juvekos
да даже хуже там было. тут борьба была за мяч, игровое нарушение после того как Голенков обыграл Джику там был фол без попытки сыграть в мяч и также выход 1 на 1. просто по сути одинаковые ситуацияя и в обоих случаях пр нято решение против Спартака.
21.10.2025
Tokhir
Кто против Спартака, идите все на три буквы! Если этого будет мало, то на все пять!!!
21.10.2025
100%. Момент пограничный. Любое решение судьи - будет отмазано его начальниками. Но вроде как ВАР позвал к монитору, т.е. свои рекомендовали удалить. Судья спорить не стал.
21.10.2025
ANTI BOMG
какой смысл? мажич отмажет всегда
21.10.2025
Кабанчик
На мой взгляд можно было показать и желтую, и красную и ЭСК в обоих случаях подтвердила бы правильность. В ЭСК Спартаку обращаться бесполезно в принципе, не припомню случая, когда ЭСК в спорном эпизоде встал бы на сторону Спартака.
21.10.2025
петя
А почему не обратились по поводу удара локтем в лицо Мартинса в штрафной Ростова? По моему бил Сако? И Хухуян даже не дал жёлтой, не то что пенальти! Зениту за такое поставили бы сразу 2!
21.10.2025
Soulles2
Пенальти тоже вроде явная возможность, но сколько и кто их не забивают. Так что все на усмотрение судьи - сказал явная возможность, значит явная ))) Зы. а судейку таки расстрелять, вместе с Мажичем и ВОРовцами ))
21.10.2025
NF
Пытаются оседлать волну общего недовольства судьями, хотя этот случай не подходит...
21.10.2025
m_16
А ещё надо разрешить игрокам Спартака выходить на поле с бензопилами.
21.10.2025
ALEX1984
А у них всегда виноват кто-то другой . Оттого и в заднице были , есть и будут !
21.10.2025
ALEX1984
Свиньи совсем освинели ! Что тут обсуждать ? Чистая красная негру !
21.10.2025
m_16
Ну потому что это же Спартак идёт на первом месте, а у подлой газовой гидры основная задача - тормозить лидера, ну не коней же :)
21.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Судьи должны за аналогичные нарушения принимать всегда одинаковое решение. Вот что они должны.
21.10.2025
Фирсыч
Т.е., судья ещё и скорость Голенкова должен оценивать?
21.10.2025
ёzhic8
Текст обращения: Извините, пожалуйста вам поможите, люди добрые сами мы не местные . Голодаем и скитаемся...
21.10.2025
инок
Так этого клоуна еще в дерби должны были удалять - очень медленный и глупый защ. Очередное полено привезли в Спартак.(
21.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Всё-таки удар с 16-18 метров, когда буквально рядом защитники не совсем уже явная возможность забить гол. Да, момент мог быть опасным, а мог и не быть, с учетом скорости Ву и Голенкова.
21.10.2025
55555....
Бля.дь,уж не позорились бы...
21.10.2025
Soulles2
Что мешало Голенкову ударить метров 16-18 ? Бить вроде умеет и совершенно не обязательно заводить мяч в ворота. А судьи это вообще отдельная тема, пока парочку не расстреляют или хотя бы посадят, эти люди в черном не успокоятся.
21.10.2025
regiment
красная увы. главное чтоб дисквал впаяли на один матч
21.10.2025
Faierman 32
На что они рассчитывают?
21.10.2025
Dmitriy Nekrasov
100 % что не успел бы добежать. Наш чемпионат превратился в перенство судейских решений. То есть КК, то нет КК. Пенальти за руку есть, то его нет за точно такую же руку. То контакт недостаточной силы, то достаточной. Просто натуральный цирк - шапито. Некомпетентные судьи и некомпетентные люди в ЭСК, которые оправдывают судей. Голенкову до штрафной нужно было бы добежать метров 18-20, да ещё и в штрафную войти, чтобы иметь "реальную возможность забить гол". Нет так никакой КК, чистая желтая. Хотя игроку Факела дали КК в игре с Зенитом за фол в центре поля на Лусиано))) Писал уже, что в похожей ситуации в матче с ЦСКА за фол на Угальде дали жёлтую. Бред и мрак нашей системы судей.
21.10.2025
ну я
ну наверное потому, что ситуация не такая же...
21.10.2025
ну я
А что Джику за это нарушение надо было дать? Премию? Детская ошибка вроде бы опытного и как уверяли комментаторы отличного защитника...
21.10.2025
juvekos
да, но такая же ситуация была в матче с конями, и игрок коней отделался желтой картой вопрос - почему?
21.10.2025
Gordon
ЦСКА тут причём? :)))))
21.10.2025
Gordon
Чистое удаление. Эпизод надо оценивать именно в момент нарушения - и ни секундой позже. Никакой возможности у других игроков добежать не было, чистый выход 1 на 1.
21.10.2025
НВ
зачем обращаться в некомпетентный орган? даже если и признают ошибку это ничего не даст. по удалению - таковы правила - "возможно Голенков вышел бы один на один и возможно мог забить гол", по факту-никуда бы он не убежал, т.к он хотел упасть и упал, а даже если бы убежал, то пульнул бы выше ворот.
21.10.2025
какая апеляция-вы,что? стопроцентная красная карточка,увы...
21.10.2025
НВ
за что?
21.10.2025
sargon
Вы лучше Джику объясните что в 31 год так терять позицию не надо. КК 100%
21.10.2025
Friend of Misery
Всё верно. Этого Джику надо было удалять еще в игре с ЦСКА.
21.10.2025