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Судейство

Сегодня, 15:56

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Речь идет об отмененном арбитром Сергеем Карасевым голе полузащитника красно-белых Михаила Игнатова на 21-й минуте из-за положения «вне игры». Клуб также попросил рассмотреть неназначение 11-метрового удара за фол защитника армейцев Игоря Дивеева на Романе Зобнине на 83-й минуте матча.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками в 28 матчах. Благодаря победе над ЦСКА красно-белые сократили отставание от армейцев, идущих вторыми, до одного очка.

ЦСКА также обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать два эпизода в матче со «Спартаком»: удаление защитника армейцев Виллиана Роши на 66-й минуте и назначенный пенальти в ворота красно-синих на 87-й минуте.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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