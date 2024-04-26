«Спартак» обратился в КДК по отмене предупреждения Дуарте в дерби с ЦСКА

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о ситуации с желтой карточкой защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Мы получили письмо от «Спартака» с просьбой исправить ошибку судьи в том плане, что была показана желтая карточка не тому футболисту. Мы получили письмо и направили его в ЭСК, для того чтобы она дала свое заключение. Завтра до 12 часов мы должны получить заключение ЭСК и на КДК принять решение. КДК будет завтра», — сказал Григорьянц.

24-летний парагваец получил желтую карточку в конце первого тайма матча против ЦСКА в 21-м туре. Предупреждение стало для Дуарте четвертым в текущем розыгрыше РПЛ. Таким образом, он пропустит следующий матч.