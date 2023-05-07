«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» обратится в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на Кейта Бальде и фолом на Романе Зобнине перед вторым голом «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:3).

На 39-й минуте встречи Андрей Мостовой поразил ворота «Спартака» и второй раз за матч вывел сине-бело-голубых вперед. Перед этим защитник петербуржцев Роберт Ренан в своей штрафной наступил на ногу Кейта Бальде, а еще через несколько секунд Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и в пятый раз подряд стал чемпионом России.