«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером команды

Главный тренер «Ференцвароша» Деян Станкович возглавит «Спартак» с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба красно-белых.

45-летний сербский специалист тренирует венгерский «Ференцварош» с сентября 2023 года. Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Во время футбольной карьеры Станкович много лет выступал за «Лацио» и «Интер», с которыми становился чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка. С римлянами он также был победителем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА, с миланцами — Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Вместе со Станковичем в тренерский штаб «Спартака» войдут ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

«Спартак» в середине апреля уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. До конца этого сезона команду возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович. Этот специалист продолжит работу в штабе красно-белых, отмечает пресс-служба московского клуба.