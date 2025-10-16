Видео
16 октября, 12:29

«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна на пост заместителя гендиректора клуба

Сергей Ярошенко
Сергей Некрасов и Андрей Мовсесьян.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» объявил о назначении Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.

Будучи игроком, Мовсесьян провел 127 матчей за дубль красно-белых.

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Спартак»
91

  • Garryman

    "Смешались в кучу - кони, люди...."

    17.10.2025

  • Garryman

    Есть Григорян наготове.

    17.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Приветствую. Никому не нужна.

    17.10.2025

  • alexb2025personal

    В честь чего недружественные. В советское время был и постоянный обмен, и очками помогали, когда надо и кому нужнее.

    16.10.2025

  • imperiasporta

    Так ещё и лукой азерботский. Задай туда вопрос,что же они армянина туда позвали

    16.10.2025

  • Заполярье

    Кахигяна ни кто не выгонет! Он наш! :slight_frown:

    16.10.2025

  • Робин из Локсли

    Лапс покарает злых армянев и вознаградит добрых.

    16.10.2025

  • Роман Морковкин

    Бро, ну тебе ли не понимать, что шучу я про конюшню.)

    16.10.2025

  • imperiasporta

    А на счёт карабаха,так вы без турок попробуйте с армянами потягатся . Порвут они вас раз на раз как тузик тряпку !

    16.10.2025

  • Топотун

    Извини, что стащил тебя со Спирта.

    16.10.2025

  • Dreamlike

    Филиал ЦСКА

    16.10.2025

  • Топотун

    В Моське армяней больше чем в Армении !

    16.10.2025

  • Kortvv

    Еще Бубнова спросите

    16.10.2025

  • Kortvv

    Кахигао может собирать чемоданы.

    16.10.2025

  • spartsmen

    может, оно и не плохо, но этот круговорот офисного населения, это броуновское движение управленцев и футболистов уже так онасто(peace)дело, что уже по хер ваще. причём - давно.

    16.10.2025

  • Роман Морковкин

    Топотян, прикрой ротик, кучку кала кастрюлей накрытую никто не вопрошал здесь ни о чём. Спросят - появишься, ответишь. А пока что - брысь, не отвлекай, здесь серьёзные вопросы обсуждают, а не задницы, тем более, мужские.

    16.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Радостно за безработных и пылящих в мухосранске пацанов, у которых упоминание ЦСКА в портфолио есть. Хоть сборы, хоть третий дубль - пойдут на хорошую личку по стопам Хесуса... И Никитку Чернова вернут, ибо нефиг алмазами неограненными раскидываться)

    16.10.2025

  • imperiasporta

    Торгаши насколько известно как раз азерботы со своими купи арпус,купи арпус

    16.10.2025

  • imperiasporta

    А ты видимо святой ?

    16.10.2025

  • Топотун

    ONANIST тебя любит, он тоже гуцул ?

    16.10.2025

  • Топотун

    Ты хачик Морковян?

    16.10.2025

  • с13

    Каких только синекурных должностей не напридумывали )))

    16.10.2025

  • sven

    а в чем он виноват ? в том что работал в ЦСКА ? мы сами виноваты что теряли свои кадры. вечно ищем всякий гейропейский мусор на помойке, а свои кадры не бережем. будем надеяться что Мовсесьян вернулся домой, и будет трудится на славу Спартака. удачи ему и нам.

    16.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Не.Тот был Мовсисян!Без "ь" знака. Самый лучший из армян-это Юра Мовсисян))):sweat_smile:

    16.10.2025

  • Заполярье

    Отрицательная селекция рулит! :relaxed:?

    16.10.2025

  • Роман Морковкин

    С возвращением домой, Андрей Николаич! Будучи воспитанником СДЮШОР Спартак, поскитавшись по всей России, игроком поиграв даже за сборную Армении, надолго вляпавшись в селекционный блок конюшни, Мовсесьян сделал совершенно правильный выбор, едва ли не единственно верный - вернуться к истокам и вкладывать силы в развитие своего родного клуба. Верим, ждём, настроены оптимистично.

    16.10.2025

  • lenin.vowa2018

    Кордобяну армянский паспорт!

    16.10.2025

  • KlimA

    у них другие боги)

    16.10.2025

  • Rosinant

    Армянский конь? Бойтесь армянцев, даже дары приносящих.

    16.10.2025

  • RobertH

    Беляк, ты Белякян? Не стесняйся!

    16.10.2025

  • lenin.vowa2018

    Лукойл расписался в полной своей отсталости от ЦСКА, дилетантизме и неспособности управлять футболом в клубе. Наконец-то спустя 25 лет Федун и его товарищи поняли - не берись за то дело, в котором ничего не соображаешь. Даже в таком виде деятельнсти как футбол, в котором все разбираются.

    16.10.2025

  • légionnaire

    Помазун, кстати на фоне Максименко неплохо смотрится

    16.10.2025

  • légionnaire

    Гинер давно об этом мечтает, да :) с детства, думаю

    16.10.2025

  • футбол - это супер

    Бесконечный конец.

    16.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Общество «Динамо» и его высокие покровители теперь Романа Борисовича ни за какие шиши не отпустят, ибо связывает с ним всё своё будущее.

    16.10.2025

  • spar001

    ЦСКА 2,0... Главный конь, собирает подручных коней:laughing:...

    16.10.2025

  • svnest

    хоть рожи человеческие...

    16.10.2025

  • Andrey Cherkasov

    Там уже не 2, а больше и как пылесосом собирают 1 краше другого - Медина, Чернов, Помазун, Заболотный. Алеррандро как бы им ещё отправить.

    16.10.2025

  • Andrey Cherkasov

    а кто народ-то?

    16.10.2025

  • blue-white!

    Он однофамилец нового заместителя гендиректора клуба Спартак...

    16.10.2025

  • Топотун

    Креатура Симоняна ? А где хачик Юра не помню фамилию, напом был в Спитаке еще недавно.

    16.10.2025

  • Топотун

    Гуцул, нума нума е !

    16.10.2025

  • forumwarrior

    Ерёменко, Чернов, Помазун, Медина, Заболотный, Мовсесьян ну и новый гендир... Спартак - это фармклуб ЦСКА просто

    16.10.2025

  • Топотун

    Русские е ?

    16.10.2025

  • RobertH

    Когда в Арарат назначат хоть одного русака в руководство? Я не понимаю, откуда у армян такие преференции в России?

    16.10.2025

  • Тор-1

    Самый лучший из армян - краснодарец Эд Сперцян!

    16.10.2025

  • Тор-1

    На больную мозоль наступили?)

    16.10.2025

  • vladmad_75

    Ну Царю то есть что сказать по этому поводу )

    16.10.2025

  • Желтый полосатик

    Ждем статей о том, что думают по поводу этого назначения Смородская, Зарема и Мостовой)

    16.10.2025

  • vladmad_75

    Я даже и не знаю как тут реагировать. То болела киевского Динамо был владельцем. Теперь вот конявые оккупируют Спартак. Точно "загавар" ))) А если серьёзно, то как был Спартак прачечной, так и остался.

    16.10.2025

  • руслан магомедов

    Напрямую, это подарок армяне не могут бросить то что дает бабло.

    16.10.2025

  • руслан магомедов

    армянам вроде , как ихний Карабах и тоже не был нужен. А, ужчто говорить. Торгаши клятые.

    16.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Где-то плачет непристроенный Мостовой...

    16.10.2025

  • руслан магомедов

    Поздравляю теперь чмартагу хана с даянкой-хряком и кухигао этот триумвират вас приведет к вечному щумпиньоньству. Смотрите на ЦСКА и его трансферы там тоже гинерка с бубоянами рулит. армяне , армяне кругом одни армяне ......... щутка!!!!!!!!!!

    16.10.2025

  • Loel1

    Не уверен,что для Спартака это будет хорошо.

    16.10.2025

  • sava_

    Спартак без армяна , как баба Без изъяна

    16.10.2025

  • gan75

    Все смешалось в доме Обломских...

    16.10.2025

  • Adminni

    в ЦСКА при нем трансферная политика была пожалуй худшей за последние 25 лет

    16.10.2025

  • gan75

    А лукойловские что, не преданы?!...

    16.10.2025

  • KlimA

    Он предан Верховному Главнокомандующему..)

    16.10.2025

  • KlimA

    А может Роман Борисыча?

    16.10.2025

  • Константин Юрьевич

    Народ и армия едины.

    16.10.2025

  • инок

    Кажется многие стали забывать, что Спартак и ЦСКА - это недружественные команды

    16.10.2025

  • blue-white!

    Интересно, это как-то связано с 99-летием другого армянина?!

    16.10.2025

  • blue-white!

    Ну чтож, ожидаем в Спартаке закупку отборных армян...

    16.10.2025

  • blue-white!

    Круговорот армян в российском футболе...

    16.10.2025

  • gan75

    А Орешкина?...

    16.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Уже стойло набралось

    16.10.2025

  • равно как и ЗЕНИТ без бразильцев...

    16.10.2025

  • ALEX1984

    До зимней паузы.

    16.10.2025

  • ALEX1984

    спартак без татар и армян не может ))

    16.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Как написал бы П_о_в_а_р - Иудий!

    16.10.2025

  • sargon

    Новые кадры на заработке в Спартаке. Ждём новых трансферов Аля Гарсия ))

    16.10.2025

  • Кариока_двойка.

    А это не смешно на самом деле, вся страна уже в армянах. И ни одного на сво, россияне куевы.

    16.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Зе уже есть, еще Федотова подтянуть, Медину вернуть, и дерби будут от ножа.

    16.10.2025

  • LemieuxMario3

    Ары наступают)))

    16.10.2025

  • sava_

    Два коня)))...обычно их в тройку запрягают,значит ждем третьего:call_me:

    16.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Там Медведев ещё освободился у Зенита. Можно и его пригласить, очень эффективный управленец.

    16.10.2025

  • AnTaras

    Армейский десант:grinning:

    16.10.2025

  • Jean4

    Кахигао решили не трогать? При этом стало понятно, что российский рынок он не знает и не потянет его. Помощника взяли.

    16.10.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    "Придут честолюбивые дублёры..."(с)

    16.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Десант пластунов Первой конной в стане Тушинского пассива Лукойла - энто завсегда в плюс родному ЦСКА.

    16.10.2025

  • GalacticBoy

    Выбыл на неопределенное время

    16.10.2025

  • GalacticBoy

    Петросяна они взяли , чтобы их смешил

    16.10.2025

  • все это хорошо. а вот гл. тренер как? сколь долго будем иметь счастье лицезреть его истерики?

    16.10.2025

  • teKilla

    А Юра где?

    16.10.2025

  • Красноперка

    Сначала нужна убрать серба! Угробил игру своими экспериментами, а за ним в далёкое плавание отправить Кахигао. Бестолковая трансферная политика

    16.10.2025

  • KlimA

    Нуууу.. осталось Гинера с Бабаевым позвать..

    16.10.2025

  • sven

    еще одна не плохая для Спартака. осталось выпереть Кагихао и Станковича

    16.10.2025

