«Спартак» объявил о переходе 37-летнего голкипера Довбни

Вратарь Александр Довбня подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 37-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года. До этого футболист выступал за «Торпедо», «Ротор», «Оренбург», «СКА-Хабаровск», «Луч», смоленский «Днепр», «Подолье», «Сибирь», «Нижний Новгород, «Росич», «Знамя Труда» и финскую «Хаку».

«Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) в первом туре РПЛ нового сезона. Ворота красно-белых защищал Александр Максименко.