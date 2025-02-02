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Сегодня, 14:16

«Спартак» объявил о переходе Помазуна из ЦСКА

Руслан Минаев
Илья Помазун.
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» подписал контракт с вратарем ЦСКА Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на 2,5 года.

«Помазун успешно прошел в Москве углубленное медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Дубае», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Помазун — воспитанник ЦСКА. За все время он принял участие в 10 матчах армейцев, пропустил 11 голов и отыграл 3 встречи на ноль. В период с февраля 2021 года по июнь 2024 года футболист выступал за «Урал» на правах аренды.

Осенью 2024 года ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой после того, как тот в интервью допустил возможность перехода в «Спартак». Голкипер не попал в состав красно-синих на первый зимний сбор.

Источник: ФК Спартак
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Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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