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Сегодня, 18:52

«Спартак» объявил о переходе Рикарду Мангаша

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рикарду Мангаш.
Фото Скриншот видео
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Защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

26-летний португалец подписал контракт до 2026 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера португальца составит 2 миллиона евро плюс возможные бонусы в размере 500 тысяч евро.

Мангаш является воспитанником «Бенфики». Он выступал за «Виторию» с 2023 года, провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Витория Гимарайнш
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш

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