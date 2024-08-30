«Спартак» опубликовал прощальный пост в связи с переходом Соболева в «Зенит»

«Спартак» согласовал условия трансфера нападающего Александра Соболева в «Зенит», сообщает пресс-служба красно-белых.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведенные в нашем клубе», — говорится в заявлении клуба.

Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. Всего он сыграл 140 матчей за красно-белых, отметившись 58 голами и 32 результативными передачами.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за московскую команду всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок со «Спартаком».