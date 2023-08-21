«Спартак» объявил о переходе защитника «Альмерии» Бабича

«Спартак» объявил о переходе защитника Срджана Бабича из «Альмерии».

18 августа сообщалось, что 27-летний серб прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с красно-белыми.

Футболист играл за «Альмерию» с августа 2021 года. Он провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 3,5 миллиона евро.

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