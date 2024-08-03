Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:02

«Спартак» объявил о подписании контракта с Маркиньосом

Маркиньос.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

«Спартак» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Ференцвароша» Маркиньосом.

Бразильский футболист заключил соглашение с красно-белыми на три года. Маркиньос будет выступать за москвичей под восьмым номером.

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 97 проведенных матчей за команду, в которых он забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

Вместе с «Ференцварошем» он стал трехкратным чемпионом страны (сезоны-2021/22, 2022/23, 2023/24) и обладателем национального Кубка (2021/22).

Ранее в карьере 24-летний бразилец защищал цвета «Атлетико Минейро», «Шапекоэнсе» и болгарского «Ботева».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
12
21
Читайте также
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
Во Франции не исключают инцидентов на Олимпиаде из-за убийства лидера ХАМАС
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Трансферная сага Маркиньоса завершена: «Спартак» все-таки перехватил новичка у «Локо»
Маркиньос прошел медобследование для перехода в «Спартак»
Чилийский новичок «Крыльев Советов»: «Оказаться в Самаре — это мечта для меня»
«Крылья Советов» объявили о переходе чилийского защитника Галдамеса
Агент Маркиньоса объяснил, почему футболист решил перейти в «Спартак»
«Химки» взяли в аренду Бакаева, «Вест Хэм» подписывает Фюллькруга, Миранчук поедет к Чалову?
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Акрон» — «Динамо»: Гладышев удвоил преимущество бело-голубых
«Зенит» — «Ростов»: Глушенков и Педро сыграют с первых минут
Трансферная сага Маркиньоса завершена: «Спартак» все-таки перехватил новичка у «Локо»
«Зенит» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
РПЛ, 3-й тур: «Акрон» — московское «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Тарханов отметил, что «Спартак» сильнее «Крыльев Советов» по всем показателям
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Дуарте может быть включен в заявку на матч с «Крыльями Советов»

«Акрон» — «Динамо»: Тюкавин забил первый гол в сезоне