«Спартак» объявил о покупке форварда «Кадиса» Бонгонда

«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

27-летний конголезец подписал контракт с московским клубом до конца июня 2026 года. Форвард будет выступать за красно-белых под 77-м номером.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Спартак» заплатил за футболиста 7 миллионов евро.

Бонгонда выступал за «Кадис» с августа 2022 года, он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Конголезец стал второй покупкой «Спартака» этим летом. 10 июня клуб подписал полузащитника ЦСКА Хесуса Медину.