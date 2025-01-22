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Сегодня, 21:17

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Селиховым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 30-летним вратарем расторгнут по соглашению сторон.

Селихов выступал за «Спартак» с 2017 года. Он провел за команду 102 матча, пропустил 117 мячей и 30 раз отыграл на ноль. В составе московского клуба голкипер стал чемпионом России, а также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах.

Источник: ФК «Спартак»
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Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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