«Спартак» объявил о расторжении контракта с Селиховым

Голкипер «Спартака» Александр Селихов покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 30-летним вратарем расторгнут по соглашению сторон.

Селихов выступал за «Спартак» с 2017 года. Он провел за команду 102 матча, пропустил 117 мячей и 30 раз отыграл на ноль. В составе московского клуба голкипер стал чемпионом России, а также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах.