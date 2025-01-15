«Спартак» объявил о расторжении контракта с Таварешем

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 23-летним португальцем расторгнут по соглашению сторон.

«К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе.

Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в наших рядах», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Летом 2023 года защитник получил разрыв крестообразных связки колена, из-за которого он не играл почти 9 месяцев.

Первую часть сезона-2024/25 португалец провел на правах аренды в австрийском ЛАСКе.