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Сегодня, 14:52

«Спартак» объявил о возвращении Мозеса к тренировкам

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся к тренировкам с командой.

Фотографии с 32-летним нигерийцем опубликовала пресс-служба в официальном Telegram-канале красно-белых.

Мозес получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). После этого он пропустил игры РПЛ против «Ахмата (0:0) и «Краснодара» (0:2) и встречу с «Динамо» (4:1) в FONBET Кубке России.

В текущем сезоне Мозес провел 4 матча за «Спартак», в которых отметился одним голом.

Источник: Telegram-канал «Спартака»
Виктор Мозес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
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17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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