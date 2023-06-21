«Спартак» объявил о расторжении контракта с Рыбусом

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«Спартак» расторг контракт с защитником Мацеем Рыбусом по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте красно-белых 21 июня.
33-летний польский футболист ушел из команды в статусе свободного агента.
«Желаем Мацею удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Спартака».
В сезоне-2022/23 Рыбус провел 12 матчей за московский клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Защитник выступал за «Спартак» с июля 2022-го.
Ранее Рыбус играл за «Локомотив», «Лион», «Ахмат» и «Легию».