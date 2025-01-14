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Сегодня, 13:32

«Спартак» объявил об уходе Виллиана Жозе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 33-летним бразильцем расторгнут по согласию сторон.

«Желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Виллиан Жозе летом 2024 года перешел в «Спартак» из «Бетиса». Он провел 13 матчей за российскую команду, отличившись голом в матче FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2).

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в бразильский клуб «Баия».

Источник: ФК «Спартак»
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Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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