«Спартак» объявил об уходе Виллиана Жозе

Сегодня, 13:32
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.
Контракт с 33-летним бразильцем расторгнут по согласию сторон.
«Желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Виллиан Жозе летом 2024 года перешел в «Спартак» из «Бетиса». Он провел 13 матчей за российскую команду, отличившись голом в матче FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2).
Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в бразильский клуб «Баия».