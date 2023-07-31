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Сегодня, 14:57

«Спартак» опережает «Торино», «Андерлехт» и «Монцу» в гонке за подписание защитника Машовича

Руслан Минаев
Эрхан Машович.
Фото Global Look Press
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«Спартак» лидирует в борьбе за подписание защитника «Бохума» Эрхана Машовича, сообщает сербский портал Maxbet Sport.

По данным источника, красно-белые переключились на 24-летнего серба после срыва трансфера Страхини Эраковича, который подписал контракт с «Зенитом».

Интерес к Машовичу проявляют «Торино», «Андерлехт», «Монца», «Копенгаген» и «Гент».

Немецкое издание Sport1 сообщало, что «Спартак» готов заплатить за игрока от 8 до 10 миллионов евро.

Машович выступает за «Бохум» с октября 2020 года. Игрок забил 4 гола в 64 матчах за немецкую команду.

Контракт защитника действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 8 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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ФК Бохум
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