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7 декабря, 22:42

«Спартак» определится с покупкой нападающего после решения по новому спортивному директору

Алина Савинова
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Вопрос покупки «Спартаком» нового нападающего решится после определенности по новому спортивному директору, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, раньше этого трансфер какого-либо форварда маловероятен.

Ранее появилась информация о том, что красно-белые ведут переговоры с бывшим спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой. Однако 43-летний испанский специалист опроверг эти слухи. С сентября 2022 года должность спортивного директора московского клуба занимает Пол Эшуорт.

После 17 туров «Спартак» с 27 очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. Команду на данный момент возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-opredelitsya-s-pokupkoi-forvarda-posle-resheniya-po-novomu-sportivnomu-direktoru-313016/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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