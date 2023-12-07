«Спартак» определится с покупкой нападающего после решения по новому спортивному директору

7 декабря, 22:42
Вопрос покупки «Спартаком» нового нападающего решится после определенности по новому спортивному директору, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, раньше этого трансфер какого-либо форварда маловероятен.
Ранее появилась информация о том, что красно-белые ведут переговоры с бывшим спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой. Однако 43-летний испанский специалист опроверг эти слухи. С сентября 2022 года должность спортивного директора московского клуба занимает Пол Эшуорт.
После 17 туров «Спартак» с 27 очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. Команду на данный момент возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.