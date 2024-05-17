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Сегодня, 00:14

«Спартак» опубликовал фото Станковича: «Спокойной ночи от Деяна»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» опубликовал фотографию с новым главным тренером команды Деяном Станковичем.

На фото 45-летний специалист позирует с шарфом «Спартака» и «Црвены Звезды» с подписью: «Одни цвета, одна вера».

«Всем спокойной ночи от Деяна», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он будет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
0
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