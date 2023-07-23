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Сегодня, 19:30

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом». Хлусевич оформил дубль, Бонгонда отдал голевой пас

«Спартак» обыграл «Оренбург» дома благодаря дублю Хлусевича в концовке
Виталий Косик
Корреспондент
«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» дома обыграл «Оренбург» в матче первого тура чемпионата России — 3:2.

Счет в матче открыл нападающий хозяев Виктор Мозес, который отличился на 45-й минуте встречи с передачи форварда красно-белых Квинси Промеса.

Ответный мяч забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев на 50-й минуте встречи.

На 67-й минуте матча гости вышли вперед благодаря голу хавбека Габриэля Флорентина.

На 76-й минуте встречи отличился защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Этот мяч стал для него дебютным в составе красно-белых.

Автором голевого паса стал форвард «Спартака» Тео Бонгонда, который провел свой первый матч за московскую команду в РПЛ.

На 90+1-й минуте матча Хлусевич забил свой второй гол в этой встрече и принес красно-белым волевую победу.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.

«Оренбург» в следующем матче на выезде сыграет с «Рубином» 30 июля, начало — 15.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Оренбург
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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