«Спартак» и «Оренбург» проведут матч в 13-м туре чемпионата России в субботу, 25 октября. Игра на «Лукойл Арене» в Москве начинается в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

25 октября, 14:00. Лукойл Арена (Москва)

Матч «Спартак» — «Оренбург» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 13.55 мск, за пять минут до игры.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Тушино. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Оренбург» можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

После 12 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место с 19 очками, предыдущим соперником красно-белых был «Ростов» (1:1). У «Оренбурга» — 8 очков и 14-я строчка, в предыдущем туре оренбуржцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).