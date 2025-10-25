Видео
25 октября, 15:59

Гол Угальде принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спартак» в Москве победил «Оренбург» в 13-м туре РПЛ — 1:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на своем поле переиграл «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил Манфред Угальде. Этот удар стал для «Спартака» единственным в створ ворот соперника за весь матч.

«Спартак» (22 очка) остается на шестом месте в РПЛ. «Оренбург» (8) идет 14-м в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Оренбург
Источник: Таблица РПЛ
123

  • Nik

    а игры как небыло, так и нет, позорище.

    26.10.2025

  • volish17

    Хороший и нужный гол за уши вратарю и двум игрокам, которых оставил за спиной ..

    25.10.2025

  • Garryman

    Унылая пора. Очей очарованье..

    25.10.2025

  • Бен Ричардс

    "Наверно, так нужно, так надо, Что нам на прощанье даны Осенний огонь листопада И льдистый покров тишины."))

    25.10.2025

  • Marty Friedman

    известные психологи отмечают, что три скобочки обычно ставят люди с нетрадиционной ориентацией))

    25.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Почему никто не говорит, что играть вышла одна команда, а вторая вышла не пропустить и не дать играть другой? Так что 3 очка есть и это главное

    25.10.2025

  • Sinaron

    Овнищев, ты сам-то понял, что хрюкнул?

    25.10.2025

  • Абрам Семёныч

    Стратегия и тактика Деяныча плюс нога Угальдыча победили.Матч удался,Вперёд СПАРТАК!!!

    25.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    По русски пиши, животное...:grin: Я на ослином не понимаю...:rofl:

    25.10.2025

  • J. P.

    ну если так - то да, 100% реализация :blush::blush::blush::upside_down::wink:

    25.10.2025

  • ровнов

    Педераст, ты откуда вылез? Из по кого-то? по физиономии похоже. И не один раз.

    25.10.2025

  • hill d.

    Ужас, позорная игра

    25.10.2025

  • Max Stch

    далее подряд 5 игр ... и там может быть совсем все печально

    25.10.2025

  • Иванова Кира

    Это ещё Конфуций говорил)) В тюрьме соревновались две камеры. Одна обошла другую с разрывом в три очка, но авторитет решил иначе, и одно очко ушло в зрительный зал)) Ну а Спартак с победой! Главное до Нового Года не отстать, а там Деда Мороза и Снегурку пригласить, можно Федуна с Заремой позвать на ёлочку, глядишь и попрёт)):christmas_tree::santa::woman_vampire:

    25.10.2025

  • Док

    Ну почему же? Наверно влияет. Он все же член Правления и думаю его голос весом. Другое дело, что помимо чисто спортивных мотивов вполне возможно присутствуют какие-то экономические моменты, а может и политические - не знаю... Более того, уверен - менеджмент наверняка разбирался, почему у игрока уровня сборной Бразилии (мощного, техничного, с великолепной левой ногой) абсолютно не сложилось в испанском середняке. Но один хрен - купили, имея кучу приличного класса людей, способных играть на этой (флангового атакера) позиции...

    25.10.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Нет игры,но есть хотя бы результатик.Бычкам то же больше не надо.Вперед СПАРТАК!

    25.10.2025

  • lvb

    А тебе, сынку, в моих общениях с пользователями, причем знакомыми, места не будет никогда. Иди, херой "зада в прошлое")))

    25.10.2025

  • Пан Юзеф

    Странный для меня факт. Сам Семак вообще никак не влияет на трансферную политику клуба? Ему просто привозят футболистов, которых он как-то должен встраивать в игру?

    25.10.2025

  • Док

    Повторю для тебя серьезно: Как три с лишним года назад провалилась лабуда с Юри Альберто и чтобы как-то компенсировать затраты на неудачный трансфер в Питер хлынула толпа бразил - так команду корежит, выворачивает и уже никто, в том числе Семак, не понимает - на хрена выкидывается куча миллионов на абсолютно не играющих и не подходящих Зениту игроков?!! Такое чувство, что включился какой-то механизм по переезду бразильских игруль на брега Невы и никто не знает как этот механизм выключить)). А Луис Энрике - это как коньяк не с лимоном и кофе, а селедкой и огурчиком, это как взорвавашаяся критическая масса - высококлассный игрок, но по сути абсолютно не способный играть в командный футбол. Причем это признает даже архиполиткорректный Семак фразой "Луис Энрике немного передерживает мяч". В переводе на прямой язык "С ним игра Зенита - это полная жопа.."!

    25.10.2025

  • Лунев Лунев

    вот как к твоему посту относиться?хе и фк позор потроллил и моих не забыл

    25.10.2025

  • Aprel

    Угальде обрушил на противника целый град ударов! 5 штанг, 7 перекладин, 3 портсигара ( зачёркнуто) и это, только в первые 5 минут игры! Спартак развалил на нано-частицы, фарм-клуб Зенития позора России! Спартак чемпион! :relieved:

    25.10.2025

  • Заполярье

    Великий Спартак уверенной поступью мчится к вершине чемпионства РПЛ! Совпадение? Не думаю! 100 ударов было нанесено по фарм-клубу Зенития позора России! 100 ударов, Карл! Слава Спартаку! Россия будет свободной от РФС! :slight_smile:

    25.10.2025

  • Пан Юзеф

    Эх... Что ж вы раньше молчали? Я бы 100 000 поставил.

    25.10.2025

  • Док

    Возможно)). Но сколько я выиграл споров, пари и прочих душевных полян, когда по весне (после покупки Зенитом Луиса Энрике) доказывал дружкам, приятелям, коллегам, что Зенит не возьмет титул)). Диалектика.

    25.10.2025

  • Marty Friedman

    там про титул, а тут про что?

    25.10.2025

  • vladmad_75

    Понимаю, что русский не родной. Но еще и со зрением плохо?

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Как там, донатишь на ВСУ?!

    25.10.2025

  • руслан магомедов

    класса трунера у твоего даянки-цыгана нет совсем что нес ешь-то хрень.

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Странно читать спартаковское глорьё! Вместо поддержки команды и радости за победу опять ноют и стенают! Неблагодарные вы!

    25.10.2025

  • lvb

    Как-то пох, твои бредни мне давно надоели. Дуркуй дальше, убогий)

    25.10.2025

  • Ilya Gudman

    Не факт , Зенит тоже никакой был перед матчем с Краснодром и я думал крупно проиграет , но насторились и играли даже лучше Краснодара уверено выиграли хотя до этого все плевались от игры Зенита , матч краснодар спартак абсолютно непредсказуем не удивлюсь если Спартак настроится и выиграет как в прошлом году 3:0 , чисто взгляд из Питера

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    .. сдрызднесь недоумок/недомерок ..

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Дуремар сельпошный не спи с клончиками - Гладатор56 - magirus - железный занавес .. апосля борматушки. Смысл своего плюгавенького бытия просеришь. Давай чмоня, успевай за профессионалом спорта, за 3,8 - 4,5 сек по системе откосячка обслуги пинг понга. Но так и крякнешь в бушлат из древесь полным лаптем псевдо-спортивным.

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А ты любишь цитирвать кугутское рогульё и бандерлогов!

    25.10.2025

  • zoolord

    Обыграли самого легкого соперника из оставшихся. Нужно побеждать в оставшихся до перерыва.

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ты про Статса или про Хосепа?!

    25.10.2025

  • руслан магомедов

    долбело на каком классе? твои угальды барки стоят как 10 оренбуржцев. Один удар в створ ворот. ???????? чмартага щумпиньоня.

    25.10.2025

  • Пан Юзеф

    Первое место навсегда за Питером. Не питайте иллюзий, пан Док.

    25.10.2025

  • руслан магомедов

    А, что твоя чмартага играет по -другому!!!!!!

    25.10.2025

  • TokTram_

    Есть мнение, что не на рога.

    25.10.2025

  • руслан магомедов

    Как , без трунера, а даянка-цыган, как скачет, как скачет!!!!!!!!!!!!

    25.10.2025

  • Док

    В принципе, если поменять название команды Спартак на Зенит, а фамилию Станковича на Семака, то сопли болел будут не одинаковы, а абсолютно одинаковы)). Потому что любой болельщик (да еще с совспорта) точно знает, что такое есть игра и что такое её нет. А потому давай - чемодан, вокзал, Белград (или Луганск)... Хотя при игре с откровенным аутсайдером, да еще в дневное время, трудно было ожидать феерии. Кстати, с точки зрения игры мне Спартак в игре с Зенитом очень понравился, а матч Зенита в Краснодаре вообще просто конфетный. Кстати (2), Лобановский говорил что "футбол (игра) бывает двух видов - один дает результат, а второй не дает". Остальное - лирическая лабуда. P.S. Болелам ЦСКА - имея в своих рядах славика шипилова, ставшего русланом магомедовым, вы так и на первое место вырветесь по количеству придурков)).

    25.10.2025

  • руслан магомедов

    Позорнее чмартаги с одним ударом в створ каманды-клупа нет !!!!!! Ну, завыли чмарташки и завоняли РПЛ своим дерьмом.

    25.10.2025

  • КирпичИнвест

    Так надо Если не так, то плакать или смеяться Плакать рано, а смеяться грешно )

    25.10.2025

  • анатолий еремин

    Во времена Прокопенко за победу 2 очка давали.

    25.10.2025

  • Пан Юзеф

    1. "Зенит" отгрузил бы этому "Оренбургу" 6 голов, не меньше. "Спартак" забил всего один. Да и тот с Божьей помощью. 2. Станкович не нужен, его надо менять на другого серба. У нас в Варшаве есть тренер Сколен Подниманкович, он отлично работает с молодежью, и очистит "Спартак" от ненужных легионеров.

    25.10.2025

  • анатолий еремин

    Ну это не Карпин сказал ,а Зырянов.а во=вторых,Оренбург не играл в кубке с Зенитом.не нужно им было от слова совсем. Спартак уже мыслями был в Краснодаре и едва за это не поплатился. А то что игры нет .брехня все это, этоя уже норвежцу.Игра есть и не хуже чем у других лидеров чемпионата. Играли и очень неплохо до гола то есть 20 минут.этого хватило,а плохая игра перед хорошей.

    25.10.2025

  • руслан магомедов

    Сцуко , это Газпром подкупил Оренбург и чмартаг ударил в створ только один раз. ДОКОЛЕ !!!!!

    25.10.2025

  • Фобия

    Спартак разрушил все эшелоны оборонительной системы фарм-клуба Зенития позора России! Спартак могуч! Спартак силён! Вперёд Спартак! :slight_smile:

    25.10.2025

  • руслан магомедов

    Все, как всегда судьи, заговоры, соперники.....и беснующийся на бровке даянка- цыган. И , завывание чмарташек, а вот в ПРОШЛОМ ГОДУ,,,, На хрен никому не нужен прошлый год и чмартага не нужен.

    25.10.2025

  • АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

    С таким набором игроков и сыграть так слабо :thinking:

    25.10.2025

  • руслан магомедов

    ВСЕМ, ВСЕМ чмартага разгромил своего главного конкурента (или не главного), но это неважно отобраны 3 очка в гонке за щумпиньоньство.!!!!!!!!!!!

    25.10.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    Что должно произойти, чтобы лысого убрали? Всем уже понятно, не тренер лысый, игры у Спартака нет!

    25.10.2025

  • Вася

    лукойл похоже садыгову команду продал, из-за санкций!

    25.10.2025

  • lvb

    Один " инсектлопегист" тебе уже успел шо то нацарапать)) Сие дурко, не реагируй, обгадит, оне как "акын", шо видит то и поет, хотя оне за футбол ни фейсом ни огузком.. Там придурь в полный рост. Но оне еще и гадит, как бегемот.. Как-нить поинтересуйся, недавно казали по ТВ, невероятное зрелище, даже вентилятор не нужен))))

    25.10.2025

  • Tony Lee

    Эхх... Такой бы подбор игроков да Рую Витории.

    25.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Здравствуй, дорогой друг! Да, абсолютно прав! Здорово, что на этом форуме есть люди с энциклопедическими знаниями!

    25.10.2025

  • lvb

    Здаров. Такой сезон у нас уже был и не один. Например. Титул 69.. На игру ФК СМ так же было тяжело смотреть, хотя я тогда был в "нежном возрасте". Но "десяточку" по 1:0 мы выбили). Сезон 1987.. Куча очков, набранных после 80-ой минуты. Титул. Отыгрывались в концовках и даже много игр выиграли, вроде штук 12 всего таких набежало(точно не помню). Ну и канешь 16/17, эпичные.) Игры нет-результат есть, за счет индивидуальных усилий 3-4 игроков и общего опыта-более 10 игроков по 30 и 30+ лет. Очевидцы писали что нечто похожее было в 1938 и 1939.. но тут нуно личное восприятие. Чужие имхи могут и обмануть)

    25.10.2025

  • igorlvov

    Три очка вроде как не пахнут! Но вот чё то вонь такая хоть беги! :))) Как была помойка так и осталась! Ромб на аватарку возвращать пока еще очень рано! Как бездарная туша свалит так и оденем! :)))

    25.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Супер Пеннис,Егор обсуждал с банком отсрочку по кредитным платежам.Это важнее футбика.:100:

    25.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Лапсик,когда ты уже Херсон возьмешь?Може тебе Топотуна на помощь послать?

    25.10.2025

  • svnest

    тихоновский гол...

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    По Лобановскому, который говорил: Лучше счет 1:0 при плохой своей игре, чем счет 0:1 при хорошей.

    25.10.2025

  • Вася

    станкович-супер! когда сербов возглавиш? спартак уже все-умер!

    25.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я буду совсем не против, если во всех остальных матчах Спартак будет играть подобным образом, если результат будет таким же)))).

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Не смотрел. Матч родного ЦСКА всегда самый важный. Жаль, что чкаловцы не накрячили тушинский пассив.

    25.10.2025

  • vladmad_75

    Это была ФЕЕРИЧЕСКАЯ игра! Каждая команда смогла нанести аж по одному удару в створ ворот! Спартак даже забил. В конце концов класс команды и тренера сказались )))

    25.10.2025

  • Бен Ричардс

    Зачем?

    25.10.2025

  • Арутюн Карапетович

    Сегодня Угальде да Солари, да Жедсон молодцы. Персонально. И совершенно пустая команда.

    25.10.2025

  • играл он в прошлом туре. сегодня мучался

    25.10.2025

  • Vitamin007

    Радуют адекватные комментарии болел Спартака, молодцы!

    25.10.2025

  • КубаньКраснодар

    Очень беспокойно перед Краснодаром совсем,игры нет,реализация близка к нулю. Зато все будут хвалить худшего вратаря РПЛ Максименко за сухарь.

    25.10.2025

  • Игорь Сергеев

    Унылый матч, унылый рисунок игры. Единственный большой плюс это три очка в копилку. Всё.

    25.10.2025

  • Вася

    спартак молодцы, чудом обыграли оренбург!

    25.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Встал с колен . По другому не бывает . Или упадёт на колени или встанет .

    25.10.2025

  • Бен Ричардс

    Даже не хочется поздравлять с такой победой. К тому, что у «Спартака» полный сумбур, словно игроки провели всего пару совместных тренировок, что Денисов из какого-то другого вида спорта, постоянно косячит в передачах уже давно привыкли. Сегодня была «новинка» - судорожное, предельное нервное удержание счета и уже откровенное «убийство» времени у углового флажка без намека вообще на какую-либо игру против днища РПЛ на своем поле. Пора решать с тренером и заканчивать эти страдания.

    25.10.2025

  • lvb

    Ну и ладно. Сразу проехали, забыли. Поздравлять спартачей? Ну разве что с 3 очками. Пошел скрин мыть, весь заплеван)). И одно замечание. Поразительно.. Как же полезен Жедсон, невероятно быстро приспособился к РПЛ. Мастерюга!

    25.10.2025

  • alex111

    Откровенно уже нет никаких сил ругаться, плеваться, материться. Создаётся такое впечатление ,что игроки откровенно тупо отбывают время на поле . Победы конечно нужны в первую очередь нам болельщи , а им поход к банкомату 5 и 20. Что будет в Краснодаре даже обсуждать не хочется и так всё и всем понятно. Откровенно уже понемногу наступает апатия и безразличие к их игре. Игру обсуждать не буду все всё видели, её не было .

    25.10.2025

  • ToLkUnet

    С победой, совершенно не убедительной

    25.10.2025

  • Псевдоним

    Вторая победа за 4 дня, вполне нормально. Тем более что с Оренбургом Спартак играет так всегда.

    25.10.2025

  • точно такие же ощущения и впечатления от игры.

    25.10.2025

  • bishevcky

    С "великой" победой над одним из "лидеров".

    25.10.2025

  • Sinaron

    Требуй со Станковича.

    25.10.2025

  • Клавдий Клавдиан

    При чём здесь победа, я об игре писал.

    25.10.2025

  • инок

    Угальде дал ещё один шанс Станковичу.(

    25.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Хоть так!!! Вперёд Спартак!!!:grinning::metal:

    25.10.2025

  • Циничный

    Глоры фк имени раба довольны?

    25.10.2025

  • Sinaron

    Овнищев, со скрипом отползли )))

    25.10.2025

  • Иван Л.

    Это было.... очень уныло

    25.10.2025

  • SuperDennis

    Сейчас показывают нарезку моментов второго тайма. Егор Титов, не глядя на поле, на трибуне говорит по телефону. Один из ярчайших моментов игры, всё что нужно о ней знать... )))

    25.10.2025

  • FAB2856

    У нас реализация 100%! Один удар в створ - один гол!

    25.10.2025

  • Колобок Колобков

    А Станкович то знает, что информации СЭ его уволили неделю назад ???

    25.10.2025

  • в прошлом туре в меншинстве сыграли много лучше чем сегодня. паса нет,скорости нет и аж целый удар в створ(правда голевой). полная неразбериха у своих ворот и адекватный СТАНКОВИЧ. вот пожалуй и все. ДЕЯН,пошел вон!!!!

    25.10.2025

  • Lars Berger

    Это первым Виктор Прокопенко публично сказал...) А ему - Симонян, когда Прокоп у него помощником был в "Черноморце".

    25.10.2025

  • Врн36

    Очередная игра из серии, игра забудется, результат останется. С победой К/Б

    25.10.2025

  • ровнов

    А как победа может быть позорной?

    25.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    В хлеву с навозного настила Взвижжали свиньи в потолок: - Кажись, Дея?на отпустило! Как сам задумал – так и шмог!!!

    25.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Это - беда. Я все понимаю: против "Спартака" все настраиваются особо, хотя бы потому, что огромные премиальные сулят за отъем очков. Вот только претензии кому предъявлять? Думаю одна из них может звучать так: "Требуем, чтобы фармы играли против нас так же, как они играют против ЗПРФ!".

    25.10.2025

  • SuperDennis

    "Три очка не пахнут". (В.Карпин)

    25.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Смотрел только второй тайм. Оренбург выглядит крепкой командой, и на мой взгляд, ничем не уступал нам в этом матче. Всё решило мастерство Жедсона и Угальде. С Победой! Вперёд, Спартак!

    25.10.2025

  • ровнов

    Спокойно обыграли фарм.

    25.10.2025

  • Lars Berger

    Угальде - молодец.

    25.10.2025

  • bvp

    Хорошая игра, уверенная победа.

    25.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    унылый футбол Спартак выцарапал победу Станкович после свистка тут же убежал в раздевалку

    25.10.2025

  • Иван

    2 часа жизни в никуда. до чего же унылая игра. ладно хоть победили

    25.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Гранд включился в борьбу за медали...:grin:

    25.10.2025

  • КирпичИнвест

    Игроки бились за тренера, чтобы тренер ничего не разбил. И у них получилось. Спартак с победой!

    25.10.2025

  • SuperDennis

    Спартак с ленцой, пешочком играл, корявенько и невнятно. Но все-таки угальдонил Оренбург с минимальным счетом.

    25.10.2025

  • инок

    Как бы то ни было всех Спартачей с победой!

    25.10.2025

  • Lars Berger

    Угу...)

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Игры не было, но победили)) С победой,КБ!

    25.10.2025

  • Клавдий Клавдиан

    Позорная игра "Спартака"...

    25.10.2025

  • GeoMaS

    При такой игре после забитого гола хотелось чтобы лавочка побыстрее закрывалась: игра забудется, результат останется.

    25.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спокойно, легко, на классе.

    25.10.2025

  • Lars Berger

    3 очка в таблицу и больше - ничего. Игры - нет. Вообще. В принципе.

    25.10.2025

  • Адекватный спартач

    Поздравляю с вымученными 3 очками. Но с такой игрой, через неделю мы окажемся в роли матадора, которого быки натянут на рога...

    25.10.2025

  • Старичела

    Спартак с победой! С игрой, увы, поздравить не могу

    25.10.2025

  • футбол это спорт

    Давно подмеченная закономерность: Станкович на поле – игра не ладится. Спасибо реактивному Угальде, мгновенно поддел мяч в воздухе ногой, вратарь совсем не ожидал. Сегодня Спартак – очевидный претендент на выход из середины таблицы, увы!

    25.10.2025

  • J. P.

    У нас реализация даже с Оренбургами стремится к нулю... Хотя, казалось бы, куда хуже?

    25.10.2025

  • Jean4

    Спартак играет без тренера и он ужасен. Стыдоба. :face_with_symbols_over_mouth:

    25.10.2025

  • КирпичИнвест

    Трудная и неубедительная победа Терпеть!

    25.10.2025

  • Питерский пёс

    С победой, а игры то нет

    25.10.2025

    Манфред Угальде
    Футбол
    РПЛ
    ФК Оренбург
    ФК Спартак (Москва)
