25 октября, 12:51

«Спартак» — «Оренбург»: Ву, Литвинов и Угальде сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 14.00 мск.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Гузиев, Зобнин, Дмитриев, Хлусевич, Самошников, Зорин, Мартинс, Гарсия, Заболотный, Массалыга, Добродицкий.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре Жезус.

Запасные: Сысуев, Поройков, Ду Кейрос, Касимов, Камилов, Горелов, Бубанья, Гюрлюк, Савельев, Гузина, Ревазов, Игнатьев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;.«Спартак» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Оренбург

8

  • J. P.

    Самошникова брали на лавку? :sunglasses: Парень явно рассчитывал в состав попадать...

    25.10.2025

  • 55555....

    Чего Гузиева не ставит,не понятно. Парень на глазах растет...

    25.10.2025

  • Анатолий Николаевич

    Сколько можно предпочитать Рябчика Дмитриеву?!

    25.10.2025

  • Saypin

    подозреваю самошникова для следующей игры берегут. хрустальный он

    25.10.2025

  • Saypin

    хоть бы максименко на 90+минуте за затяжку

    25.10.2025

  • ставка более чем оправдана. если будут красно-белые уступать в счете,вероятность эта высока. впрочем,не будем гадать-посмотрим, тем более,что ждать осталось совсем ничего

    25.10.2025

  • Адекватный спартач

    Ну, кто сегодня нарвется на красную? Ставлю на Деяна :)

    25.10.2025

  • zoolord

    Зачем покупали Самошникова, если играет Рябчук? Почему нельзя сразу поставить Добродицкого и Гузиева? Пусть набираются опыта, сезон уже потерян.

    25.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Оренбург
    ФК Спартак (Москва)
