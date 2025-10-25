«Спартак» — «Оренбург»: Ву, Литвинов и Угальде сыграют с первых минут

J. P. Самошникова брали на лавку? :sunglasses: Парень явно рассчитывал в состав попадать... 25.10.2025

55555.... Чего Гузиева не ставит,не понятно. Парень на глазах растет... 25.10.2025

Анатолий Николаевич Сколько можно предпочитать Рябчика Дмитриеву?! 25.10.2025

Saypin подозреваю самошникова для следующей игры берегут. хрустальный он 25.10.2025

Saypin хоть бы максименко на 90+минуте за затяжку 25.10.2025

ставка более чем оправдана. если будут красно-белые уступать в счете,вероятность эта высока. впрочем,не будем гадать-посмотрим, тем более,что ждать осталось совсем ничего 25.10.2025

Адекватный спартач Ну, кто сегодня нарвется на красную? Ставлю на Деяна :) 25.10.2025