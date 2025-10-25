25 октября, 12:51
Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 14.00 мск.
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Угальде.
Запасные: Помазун, Гузиев, Зобнин, Дмитриев, Хлусевич, Самошников, Зорин, Мартинс, Гарсия, Заболотный, Массалыга, Добродицкий.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре Жезус.
Запасные: Сысуев, Поройков, Ду Кейрос, Касимов, Камилов, Горелов, Бубанья, Гюрлюк, Савельев, Гузина, Ревазов, Игнатьев.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
J. P.
Самошникова брали на лавку? :sunglasses: Парень явно рассчитывал в состав попадать...
25.10.2025
Чего Гузиева не ставит,не понятно. Парень на глазах растет...
25.10.2025
Анатолий Николаевич
Сколько можно предпочитать Рябчика Дмитриеву?!
25.10.2025
Saypin
подозреваю самошникова для следующей игры берегут. хрустальный он
25.10.2025
Saypin
хоть бы максименко на 90+минуте за затяжку
25.10.2025
ставка более чем оправдана. если будут красно-белые уступать в счете,вероятность эта высока. впрочем,не будем гадать-посмотрим, тем более,что ждать осталось совсем ничего
25.10.2025
Адекватный спартач
Ну, кто сегодня нарвется на красную? Ставлю на Деяна :)
25.10.2025
zoolord
Зачем покупали Самошникова, если играет Рябчук? Почему нельзя сразу поставить Добродицкого и Гузиева? Пусть набираются опыта, сезон уже потерян.
25.10.2025