Сегодня, 15:23
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч 30-го тура РПЛ.
Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 16.30 по московскому времени.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Литвинов, Классен, Денисов, Пруцев, Умяров, Медина, Бонгонда, Соболев.
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Башич, Марин, Горбани, Флорентин, Воробьев, Мансилья.
После 29 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками. «Оренбург» занимает 12-е место (30 баллов).