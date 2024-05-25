«Оренбург» — «Спартак»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч 30-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Литвинов, Классен, Денисов, Пруцев, Умяров, Медина, Бонгонда, Соболев.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Башич, Марин, Горбани, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

После 29 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками. «Оренбург» занимает 12-е место (30 баллов).