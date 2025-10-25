«Спартак» и «Оренбург» встретятся в матче 13-го тура чемпионата России в субботу, 25 октября. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Тушино. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Оренбург» также можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

25 октября, 14:00. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире встречу москвичей и оренбуржцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 12 турах премьер-лиги «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 8 очками располагается на 11-й строчке в чемпионате России.