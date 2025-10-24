Видео
24 октября, 14:00

«Спартак» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 25 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Максименко (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Оренбург» сыграют в рамках 13-го тура чемпионата России в субботу, 25 октября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Оренбург

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 12 туров премьер-лиги красно-белые набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с восемью очками располагается на 11-й строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

1

  • Jean4

    Фото Максименко 10-летней давности взяли.

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Оренбург
    ФК Спартак (Москва)
