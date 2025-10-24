«Спартак» и «Оренбург» сыграют в рамках 13-го тура чемпионата России в субботу, 25 октября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

25 октября, 14:00. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 12 туров премьер-лиги красно-белые набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с восемью очками располагается на 11-й строчке в чемпионате России.

