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«Спартак» оштрафовали на 160 тысяч рублей по итогам дерби с «Динамо»

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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита» на матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2), сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Массовое оскорбление в адрес клуба «Зенит» и скандирование ненормативной лексики — штраф 60 тыс. рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции», — приводит ТАСС слова Григорьянца.

Также красно-белые были оштрафованы на 50 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, а также за бросание посторонних предметов на поле (50 тысяч). В общей сложности «Спартак» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам дерби с «Динамо».

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц

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