Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:49

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за действия фанатов в матче с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за действия болельщиков в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ. Об этом на заседании сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику оштрафован на 50 тысяч рублей. В повестке также было неспортивное поведение ЦСКА, два удаления, и «Спартака», удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и одного официального лица клуба. Обе команды оштрафованы на 100 тысяч.

Рассмотрели выход за пределы техзоны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо. У Сакича штраф 30 тысяч, 4 нарушение в сезоне. У Сассо это первое нарушение, штраф 10 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Пассажирка застрявшего в Японии лайнера рассказала о ситуации на борту
Лавров рассказал о позиции РФ по назначению США нового посла в Москве
Запад приучает Зеленского к мысли о поражении. И вот почему
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру на старте сезона НХЛ
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
В ЦСКА рады, что Роша сможет помочь команде в матчах РПЛ в 2024 году
Литвинов извинился перед Рошей на заседании КДК, бразилец простил игрока «Спартака»
Роша дисквалифицирован на 3 матча РПЛ, Литвинов — на 2
ЭСК поддержала решение арбитра Сухого удалить Литвинова в матче ЦСКА — «Спартак»
Личка получил штраф в 50 тысяч рублей за нецензурную брань на пресс-конференции
КДК оштрафовал Личку, Рахимова и «Рубин»
Сегодня
Вчера
Неделя