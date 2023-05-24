«Спартак» оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирования болельщиков, ЦСКА — на 50 тысяч

Стали известны санкции КДК РФС в отношении клубов по итогам матчей 28-го тура РПЛ.

«Оренбург» — «Зенит»

«Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки после второго тайма.

«Спартак» — ЦСКА

«Скандирование болельщиков — у «Спартака» было условное наказание по секторам стадиона. «Спартак» оштрафован на 90 тысяч рублей. Запрещено на сектор D120 допуск зрителей на матч следующего сезона. Плюс штраф 20 тысяч рублей за задержку выхода футболистов из раздевалки. За это же нарушение ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей. И за скандирование болельщиками на 50 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее «СЭ» сообщил, что форвард «Спартака» Александр Соболев дисквалифицирован на 4 матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Красная карточка Роши отменена.