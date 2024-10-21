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Сегодня, 10:27

«Спартак» отказал Александру Мостовому в стажировке

Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Академия РФС согласовала со «Спартаком» стажировку бывшего российского футболиста Александра Мостового, но в дальнейшем клуб отказался ее устраивать.

«Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом «Спартак» отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого «Спартак» отказал», — сообщил ТАСС начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников.

56-летний Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году. В мае 2023 года экс-игрок сборной России начал обучение на получение тренерской лицензии.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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