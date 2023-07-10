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Сегодня, 10:19

«Спартак» отказался от кандидатуры полузащитника «Уракана» Эссе

Алина Савинова
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«Спартаку» предложили кандидатуру аргентинского полузащитника «Уракана» Сантьяго Эссе, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московская команда пока не заинтересовалась данным предложением, так как сфокусирована на поиске центрального и левого защитников, а также центрального нападающего. Отмечается, что клубы не вступали в официальные переговоры по футболисту.

Эссе выступает за основную команду «Уракана» с 2020 года. Всего он провел 117 матчей за клуб из Буэнос-Айреса, в которых отметился 9 голами и 8 результативными передачами.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-otkazalsya-ot-kandidatury-argentinskogo-poluzashitnika-urakana-esse-264917/
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