«Спартак» отказался от кандидатуры полузащитника «Уракана» Эссе

Сегодня, 10:19
«Спартаку» предложили кандидатуру аргентинского полузащитника «Уракана» Сантьяго Эссе, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, московская команда пока не заинтересовалась данным предложением, так как сфокусирована на поиске центрального и левого защитников, а также центрального нападающего. Отмечается, что клубы не вступали в официальные переговоры по футболисту.
Эссе выступает за основную команду «Уракана» с 2020 года. Всего он провел 117 матчей за клуб из Буэнос-Айреса, в которых отметился 9 голами и 8 результативными передачами.
По итогам минувшего сезона «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.