«Спартак» отказался от приобретения нападающего сборной Нигерии Дессерса

Сегодня, 16:06
Посредники предлагали «Спартаку» услуги нападающего «Кремонезе» и сборной Нигерии Сирила Дессерса, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, кандидатура 28-летнего футболиста не заинтересовала московский клуб. Сообщается, что у московского клуба есть более приоритетные варианты для укрепления атакующей линии.
В минувшем сезоне Дессерс сыграл за «Кремонезе» 29 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость форварда в 5 миллионов евро.