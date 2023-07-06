«Спартак» отказался подписывать Зиеша из-за высокой зарплаты и проблем футболиста с коленом

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«Спартак» отказался от кандидатуры форварда «Челси» Хакима Зиеша из-за проблем игрока с коленом и высоких требований по зарплате, сообщает Metaratings.ru.
Как отмечает источник, представители Зиеша предлагали футболиста красно-белым и просили для него оклад в 5 миллионов евро в год без учета бонусов. «Спартак» отказался от этого предложения из-за высокой зарплаты нападающего и его проблем со здоровьем.
Зиеш играет за «Челси» с лета 2020 года. В составе лондонского клуба 30-летний футболист становился победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, обладателем Суперкубка УЕФА (2021) и победителем клубного чемпионата мира (2021).
Форвард также выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен».
По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.