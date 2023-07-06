Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:56

«Спартак» отказался подписывать Зиеша из-за высокой зарплаты и проблем футболиста с коленом

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Спартак» отказался от кандидатуры форварда «Челси» Хакима Зиеша из-за проблем игрока с коленом и высоких требований по зарплате, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, представители Зиеша предлагали футболиста красно-белым и просили для него оклад в 5 миллионов евро в год без учета бонусов. «Спартак» отказался от этого предложения из-за высокой зарплаты нападающего и его проблем со здоровьем.

Зиеш играет за «Челси» с лета 2020 года. В составе лондонского клуба 30-летний футболист становился победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, обладателем Суперкубка УЕФА (2021) и победителем клубного чемпионата мира (2021).

Форвард также выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен».

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-otkazalsya-podpisyvat-ziesha-iz-za-vysokoi-zarplaty-i-problem-igroka-s-kolenom-264082/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Челси
Хаким Зиеш
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская конькобежка Голубева приняла решение выступать за Казахстан
Экоактивисты сорвали матч первого круга Уимблдона
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа
Матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 3 сентября
Стало известно расписание матчей первых семи туров РПЛ-2023/24
Агент Барбоза: «К Сперцяну есть интерес из Европы, он стоит своих 15 миллионов евро»
«Локомотив» проиграл «Балтике» в товарищеском матча
Личка прокомментировал возвращение Бальбуэна в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандеш назвал трех лучших футболистов, с кем играл в России

Белоголовцев уверен, что «Зенит» в следующем сезоне РПЛ снова станет чемпионом