«Спартак» отклонил предложение банка на 1,6 миллиарда рублей за смену названия домашней арены

«Спартак» отклонил предложение банковской группы из топ-5 российских банков на 400 млн рублей за сезон за смену названия домашней арены клуба, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, банк предлагал красно-белым четырехлетнее спонсорское соглашение на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

Соглашение «Спартака» с банком «Открытие», имя которого используется в названии арены со ввода в эксплуатацию, истекает в 2023 году. Скорее всего, стадион сменит название на «Лукойл Арена».

Арена на Волоколамском шоссе вмещает 45 496 зрителей.