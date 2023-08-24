«Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о покупке Николсона

По информации «СЭ», «Спартак» отклонил предложение английского «Уотфорда» о покупке форварда Шамара Николсона. Предложение англичан было настолько смехотворным, что его даже не стали воспринимать всерьез.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в декабре 2021 года. Соглашение 26-летнего футболиста с московской командой рассчитано до 2026 года.

Ямайский футболист провел за красно-белых 43 матча, в которых отметился 12 голами и 4 результативными передачами.