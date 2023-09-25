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Сегодня, 16:47

«Спартак» отреагировал на новость о конфликте Промеса с полицейскими в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» сделал заявление в связи с новостями о том, что форвард красно-белых Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве.

25 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что у 31-летнего футболиста случился конфликт с сотрудниками московского отделения полиции из-за задержания его друзей. Позже Mash опубликовал предполагаемое видео инцидента.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями». Видео, о котором идет речь, годичной давности — тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», — сказано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Промес провел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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