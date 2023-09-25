«Спартак» отреагировал на новость о конфликте Промеса с полицейскими в Москве

«Спартак» сделал заявление в связи с новостями о том, что форвард красно-белых Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве.

25 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что у 31-летнего футболиста случился конфликт с сотрудниками московского отделения полиции из-за задержания его друзей. Позже Mash опубликовал предполагаемое видео инцидента.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями». Видео, о котором идет речь, годичной давности — тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», — сказано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Промес провел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.