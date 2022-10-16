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16 октября, 23:10

«Спартак» ответил на слова Федотова об Абаскале: «Не все знают, что такое fair play»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

В воскресенье, 16 октября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Перед перерывом между Абаскалем и Федотовым возник конфликт на фоне первого гола армейцев, испанец резко направился в сторону российского специалиста.

После игры Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь. Честная игра? И в чем же он заключается? У них не удалили двух футболистов? Или даже трех?».

— Могу повторить слова нашего главного тренера — fair play. Не все знают, что это такое, — сказал Зеленов «СЭ».

Армейцы открыли счет на 17-й минуте, отличился Федор Чалов. Незадолго до этого Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился после падения полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич отобрал мяч у Зобнина, начал проход по правому флангу и отдал голевую передачу Чалову.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Зеленов
18
20
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