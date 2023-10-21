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Сегодня, 14:00

«Спартак» — «Пари Нижний Новгород»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Спартак» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Георгий Джикия (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» встретится с «Пари НН» в матче 12-го тура премьер-лиги 22 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Пари НН» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров красно-белые и нижегородцы набрали одинаковое количество очков — по 17. Но команда Сергея Юрана по дополнительным параметрам опережает москвичей в турнирной таблице — пятое и шестое места соответственно.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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