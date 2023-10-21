«Спартак» встретится с «Пари НН» в матче 12-го тура премьер-лиги 22 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Пари НН» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров красно-белые и нижегородцы набрали одинаковое количество очков — по 17. Но команда Сергея Юрана по дополнительным параметрам опережает москвичей в турнирной таблице — пятое и шестое места соответственно.

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