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Судейство

Сегодня, 16:12

«Спартак» — «Пари НН»: Амелин пропустил фол Мозеса и создал конфликт. Гоцука следовало удалить раньше

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Спартак» — «Пари НН».
Фото Скриншот трансляции
«Спартак» — «Пари НН».
Фото Скриншот трансляции
1/2
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На 90+1-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» арбитр Алексей Амелин и его первый ассистент Игорь Князев ошибочно не зафиксировали фол Виктора Мозеса, отмахнувшегося рукой и ударившего Виктора Александрова.

Игра не была остановлена, штрафной удар не был назначен, а уже вскоре Кирилл Гоцук сфолил, заработал вторую желтую карточку и был удален. В этом эпизоде решение судьи было правильным, но нарушения правил могло не случиться, останови рефери матч несколькими секундами ранее.

При этом следует отметить, что Гоцук должен был покинуть поле задолго до этого — когда на 82-83-й минутах оспаривал назначение штрафного удара после падения Александра Соболева и схватил Амелина за руку, не давая ему показать желтую карточку.

«Спартак» — «Пари НН».
Фото Скриншот трансляции
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:0
Пари Нижний Новгород

Виктор Мозес
Кирилл Гоцук
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Алексей Амелин
20
13
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