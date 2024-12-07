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Сегодня, 14:00

«Спартак» — «Пари НН»: что запрещено делать сегодня дисквалифицированному Гончаренко

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко решением КДК РФС дисквалифицирован на два матча (на один из них условно) и не имеет права сегодня руководить командой во время игры со «Спартаком». Что запрещено ему делать?

В пункте 3 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС говорится:

«Дисквалифицированное лицо не должно включаться в протокол матча. Дисквалифицированное лицо может находиться на трибуне во время матча (но не может располагаться в непосредственной близости к игровому полю). Дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация:

— исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);

— находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;

— связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроки, персоналом команды), посредством любых средств.

Как правило, расположением в непосредственной близости к игровому полю будут считаться случаи, если удаленное лицо будет занимать место в первых четырех рядах нижнего яруса стадиона непосредственно за скамейками запасных команд, если иной вывод не будет сделан с учетом фактических обстоятельств соответствующего дела».

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гончаренко
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