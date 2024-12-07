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Сегодня, 12:45

«Спартак» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 7 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ в субботу, 7 декабря. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Пари НН» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 17-ти туров РПЛ красно-белые набрали 34 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода с 16-ю баллами идет на 12-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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