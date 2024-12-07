«Спартак» сыграет с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ в субботу, 7 декабря. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Пари НН» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 17-ти туров РПЛ красно-белые набрали 34 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода с 16-ю баллами идет на 12-й строчке чемпионата.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде