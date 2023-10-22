Голы Пруцева и Мартинса принесли «Спартаку» победу над «Пари НН»

«Спартак» дома обыграл «Пари НН» в матче 12-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене».

Единственный гол в игре забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев на 41-й минуте. Мяч после рикошета от ноги защитника нижегородцев Никиты Каккоева залетел в сетку ворот. Пруцева забил первый гол в текущем сезоне РПЛ.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев начал игру с «Пари НН» в запасе и появился на поле после перерыва. Он заменил Квинси Промеса, который получил повреждение в концовке первого тайма.

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук на 90+1-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 90+7-й минуте полузащитник московской команды Кристофер Мартинс удвоил преимущество красно-белых. Он вышел на поле на 66-й минуте, заменив Пруцева.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегородцы 29 октября примут «Сочи».