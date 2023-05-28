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Сегодня, 13:15

«Спартак» — «Пари НН»: команды объявили стартовые составы

Руслан Минаев
Кейта Бальде и Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Тавареш, Денисов, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Зиньковский, Промес, Бальде.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Классен, Дуарте, Рыбус, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Мозес, Мелешин, Николсон.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулев, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Гойло, Корнюшин, Масоэро, Юлдошев, Шарипов, Шильцов, Михайлов, Берковский, Кротов, Яковлев, Янсане.

Матч начнется в 14.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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