Сегодня, 13:15
«Спартак» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Тавареш, Денисов, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Зиньковский, Промес, Бальде.
Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Классен, Дуарте, Рыбус, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Мозес, Мелешин, Николсон.
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулев, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.
Запасные: Анисимов, Гойло, Корнюшин, Масоэро, Юлдошев, Шарипов, Шильцов, Михайлов, Берковский, Кротов, Яковлев, Янсане.
Матч начнется в 14.00 мск.