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Сегодня, 12:54

«Спартак» — «Пари НН»: Барко и Угальде сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Пари НН» в 18-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Запасные: Довбня, Чернов, Литвинов, Абена, Хлусевич, Мангаш, Зобнин, Пруцев, Зорин, Медина, Николсон, Виллиан Жозе.

«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Эктов, Гоцук, Карич, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Веснер Тичич, Ожегович.

Запасные: Лукьянов, Кукушкин, Зе Турбо, Глейзер, Мухин, Чистяков, Царукян, Боженов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Пари НН
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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